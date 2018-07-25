Лилейники приглашают на бал Владивостокские дачники познакомятся с новым цветочным садом

Целый сад лилейников в пору их массового цветения – картина наверняка незабываемая. И полюбоваться ею смогут владивостокские дачники, отправившись в организуемую 5 августа Союзом садоводов поездку под Находку.

Приглашение цветоводы получили от ландшафтного дизайнера Наталии Мутовиной, имеющей одну из самых богатых коллекций этой очаровательной цветочной культуры в Приморье. К тому же Наталия сама занимается селекцией, имеет перспективные сеянцы.

Наталия лишь частично соглашается с распространенной оценкой любимых многолетников как цветов настолько неприхотливых, что за ними можно почти не ухаживать.

– Но на самом деле работы хватает, график напряженный, и его надо строго выполнять, чтобы цветники выглядели парадно и красиво, – говорит собеседница. – А вот делить лилейники без особой надобности, да еще каждый год, как делают некоторые дачники, действительно не стоит – для них это в любом случае стресс. Обычно появляется такая необходимость через 3–5 лет, когда куст начинает терять свою декоративность.

Делят лилейники и весной, и осенью (летняя пересадка при высоких температурах может способствовать развитию грибковых заболеваний).

Осеннее деление и пересадку лучше начинать вскоре после окончания цветения, по крайней мере, за шесть недель до предполагаемого наступления морозов, чтобы растения успели укорениться.

Посетив открытый сад лилейников Наталии Мутовиной, вы узнаете немало секретов красивой цветочной культуры, познакомитесь с новинками, никого не оставляющими равнодушными.

Запись по тел. 8-951-02-110-40 (Лилия Сергеевна)

Срок цветения

Среди лилейников есть как ранние, так и поздние сорта. Поэтому любоваться их цветением можно с начала июля до поздней осени.

Автор: Надежда БРАЖИНА