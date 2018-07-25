Ночная красавица со злым характером Очередь дошла до посева редьки

У редек запоздалый календарь – лишь сейчас пришла пора сеять их для получения урожая на зимнее хранение. Это относится не только к «злой» черной редьке, но и к более «терпимым» и мягким по вкусу редьке японской (дайкону) и редьке китайской (лобе). Оптимальный срок посева – с 25 июля по 5 августа. Хотя для летнего потребления редьку высевают в ранние сроки, одновременно с другими корнеплодами (морковью, свеклой).

Под редьки отводят плодородные суглинистые почвы. Глубина заделки семян – 1,5-2 см.

Кандидат сельскохозяйственных наук руководитель группы селекции и семеноводства корнеплодных культур Приморской овощной опытной станции Юрий Михеев из сортов зимней черной редьки выделил местный, суражевский, получивший красивое название «Ночная красавица». Он обладает выразительным, хоть и острым вкусом и имеет неплохую урожайность. К тому же эта редька хорошо хранится. Еще один стоящий внимания сорт – Ночка. Тоже урожайный, правда, неустойчивый к бактериальным заболеваниям. Практически всю зиму хранится редька Малиновый шар, чего не скажешь о других сортах. Свое название она получила не случайно – корнеплоды действительно имеют красивую малиновую окраску. Сорт раннеспелый, устойчивый к заморозкам, с отличными вкусовыми качествами корнеплодов, которые убирают в конце октября.

Из сортов дайкона можно отдать предпочтение старейшему – Мотивация. Стоит выращивать и сорт Дубинушка, дающий за 60–75 дней красивые вкусные корнеплоды. Сорт Саша склонен к растрескиванию, а дайкон таких сортов, как Император, Цезарь, Фламинго, хранится недостаточно долго.

Редька обладает лечебными и фитонцидными свойствами, содержит минеральные соли, витамины С, В1, В2, РР.

Автор: Надежда БРАЖИНА