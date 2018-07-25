Мульча против зеленого пожара Есть альтернатива бесконечным прополкам!

Борьба с зеленым пожаром – главная забота дачников летом. Стоит неделю-другую сделать перерыв в прополках, как весь участок зарастает так, будто давно брошен хозяевами на произвол судьбы. Все советуют делать ставку на мульчирование как главный способ борьбы с сорняками. Но любые ли привычные материалы можно для этого использовать? Например, торф сильно подкисляет почву. Не получится ли как в той присказке: хотели как лучше, а вышло как всегда?

А. ИВАНКОВА, г. Владивосток

В преимуществах мульчирования на практике убедились уже многие садоводы и огородники. Благодаря этому приему в почве сохраняется влага, сверху на ней не образуется корка, дополнительная органика улучшает ее структуру и обеспечивает питательными веществами, она меньше промерзает у корней многолетних культур. И это, конечно же, эффективный способ подавления сорняков, поскольку прорастающие семена лишаются света, без которого растения развиваться не в состоянии.

По оценке приморского ученого, кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Федяя, для мульчирования подходят лучше всего следующие материалы: влажный торф, хорошо перепревший навоз, листовой перегной, правильно приготовленный садовый компост, биогумус, дробленые солома и кора, опилки и др. Но опасения автора письма не напрасны. Например, торф на самом деле очень раскисляет почву, поэтому подходит лишь для мульчирования тех растений, которым нужна высокая кислотность.

Осторожнее будьте с компостом. Как перегной и торф, он должен дозреть, иначе есть опасность вместе с ним занести семена сорных трав. Для профилактики не кладите в компост цветы сорняков – у многих из них семена способны дозревать и на срезанном растении. Можно устроить проверку весной: полить компостную кучу водой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Если через несколько дней она покроется дружными всходами, значит, засорено сильно и надо дать время компосту дозреть. А вот чтобы не занести сорняки, мульчируя междурядья скошенной или выполотой травой, используйте только нецветущие и уже подсушенные растения.

Эффективно покрытие дорожек между грядками рубероидом, черной пленкой, старым линолеумом и другими укрывными материалами.

Укрытие грядок полиэтиленовой пленкой при выращивании ранней продукции попутно дает эффект в борьбе против сорной растительности. То же самое можно сказать про использование укрывных нетканых материалов. В список эффективных видов мульчи опытные садоводы еще добавляют дробленую кору, шелуху семечек и скорлупу орехов, керамзит, щебень, гравий, гальку. Толщина укладываемого материала, как правило, не превышает отметку в 6–8 см.

Для компенсации потери азота мульчу перед применением обрабатывают мочевиной.

Опыт

Если грядка рано освободилась из-под овощей, а впереди еще немало жарких дней, хорошенько укройте ее пленкой, лучше в два слоя. Если земля была сухая, то перед укрытием хорошо ее полейте. До наступления осенних холодов почва будет надежно защищена от сорняков, очистится от вредных микроорганизмов и насекомых.

Автор: Надежда БРАЖИНА