Волки-мутанты из Чернобыля угрожают Европе Ученые из университета Миссури (США) заявляют: существует риск, что волки, расплодившиеся в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, могут распространить мутировавшие гены по всей Европе, сообщает «Моя планета» со ссылкой на Daily Mail.

Научная группа под руководством Майкла Бирна поделилась опасениями после подведения итогов нового исследования, которое они провели.

Не секрет, что после ухода людей с зараженной территории вокруг Чернобыля там расплодилось множество диких животных, включая таких крупных хищников, как рыси, кабаны и волки. Сейчас плотность волков в зоне отчуждения в семь раз выше, чем в близлежащих лесах. И молодые звери стали двигаться на соседние территории.

Исследователи отслеживали перемещения серых волков, и впервые было обнаружено доказательство, что ареал этих животных охватывает более 4300 квадратных километров в зоне отчуждения. Не так давно 14 самцов отловили и надели на них GPS-датчики. Выяснилось, что один из волков в течение 21 дня бродил в 300 км от мертвой зоны, где вполне мог встретить самку и передать свои мутировавшие радиоактивные гены.

Автор: Отдел новостей «В»