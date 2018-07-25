Волки-мутанты из Чернобыля угрожают Европе

Ученые из университета Миссури (США) заявляют: существует риск, что волки, расплодившиеся в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, могут распространить мутировавшие гены по всей Европе, сообщает «Моя планета» со ссылкой на Daily Mail.

25 июль 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4367 от 25 июль 2018

Научная группа под руководством Майкла Бирна поделилась опасениями после подведения итогов нового исследования, которое они провели.

Не секрет, что после ухода людей с зараженной территории вокруг Чернобыля там расплодилось множество диких животных, включая таких крупных хищников, как рыси, кабаны и волки. Сейчас плотность волков в зоне отчуждения в семь раз выше, чем в близлежащих лесах. И молодые звери стали двигаться на соседние территории. 

Исследователи отслеживали перемещения серых волков, и впервые было обнаружено доказательство, что ареал этих животных охватывает более 4300 квадратных километров в зоне отчуждения. Не так давно 14 самцов отловили и надели на них GPS-датчики. Выяснилось, что один из волков в течение 21 дня бродил в 300 км от мертвой зоны, где вполне мог встретить самку и передать свои мутировавшие радиоактивные гены.

Автор: Отдел новостей «В»