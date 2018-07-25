Ослица выиграла конкурс красоты. Для животных Ежегодный ослиный фестиваль уже 14 лет проходит в колумбийском городке Моникира. В его программу входят гонки, смотр животных и конкурс костюмов. В этом году победу одержала молодая ослица Амасихос из города Аркабуко. Она покорила сердца зрителей ярким платьем с улитками, длинными светлыми волосами и пушистыми ресницами.

Всего в конкурсе принимало участие 59 животных, пишет «Моя планета» со ссылкой на NDTV. Ослы представляют собой важную часть фермерского хозяйства в Центральной Колумбии, поэтому такая любовь к этим животным здесь неудивительна.

Альваро Лопез, гордый владелец Амасихос, говорит: «Самое важное в этом фестивале – это уважение к фермерам, которых часто не принимают в расчет из-за скромного образа жизни. Здесь все не так».

Среди особо популярных нарядов на конкурсе ослиной красоты были традиционные колумбийские костюмы и одежда национальной сборной Колумбии по футболу, которая недавно принимала участие в чемпионате мира в России.

Автор: Отдел новостей «В»