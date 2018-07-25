Белки гнездятся поближе к культуре Беличье семейство «прописалось» в окне одного из кабинетов на четвертом этаже дома творчества в городе Омске. Люди уже потеряли счет бельчатам, которые регулярно появляются на свет в этом «роддоме».

Три года назад сотрудницы дома творчества выходили раненую белку, и она теперь каждый год вьет гнезда прямо в оконной раме учреждения культуры, рассказывает издание «Омск здесь». Первое потомство белка принесла через год после своего спасения. В прошлом году история повторилась – белка родила трех бельчат, которые подросли и ушли в лес. Но белка снова вернулась. В этом году она принесла потомство дважды, последний раз два месяца назад. На свет появились пять очень милых бельчат.

По словам работников дома творчества, они регулярно подкармливают белку, ведь ей самой нужно вскармливать такую ораву. Однако утверждать, что в этом году потомство принесла та же белка, что и прежде, они не берутся – никаких отличительных черт у их первой питомицы не было. Возможно, в родительское гнездо возвращается дочка той белки.

Автор: Отдел новостей «В»