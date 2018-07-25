Дорогая, не успеваю! На дорогах пробки Недавно узнал об очень необычном заведении – баре под названием «Дорогая, я перезвоню...». Кроме приличного обслуживания и незаоблачных цен там есть одна особенность.

Спускаешься в туалет, там есть три кабины, в каждой из которых… Внимание! Звуки аэропорта, автомобильная пробка или другое общественное место. Самое веселое то, что объявляют посадки и взлеты или полное ощущение пробки с гудками и шумом моторов.

Бар пользуется чумовой популярностью.

P.S. Так как это сообщение найдено на одном из развлекательных сайтов, то сказать, в каком городе есть такой бар, увы, не можем.