Молчать нельзя рассказывать Говорить ли подруге о том, что ее муж ей изменяет?

Говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. Предполагаемый автор фразы, английский богослов Джордж Герберт, на самом деле имел в виду, что одних лишь намерений мало, нужны действия. История же умудрилась вывернуть истину наизнанку, доказывая, что иногда лучше на намерениях и остановиться.

«– Не верю я ему, – жаловалась Маринка, – раньше думала: никуда он от меня не денется, и была спокойна»

«Кате от дома не отказали, но чувствует она, что ей там совсем не рады»

– Ой, смотри, дядя Саша! – ткнула меня дочь локтем под ребро. – Интересно, с кем это он…

Я завертела головой по сторонам, пытаясь понять, какого дядю Сашу мой ребенок обнаружил в храме Мельпомены. Увидела: муж моей хорошей приятельницы, почти подруги, пробирался вверх по портеру, приобняв – то ли поддерживая, то ли просто от глубины чувств – какую-то девицу. Полностью увлеченный разговором со спутницей, на нас он внимания не обратил. А я весь первый акт вместо того, чтобы наслаждаться спектаклем, сидела и ломала голову над дилеммой: сделать вид, что я его не заметила, или все-таки как бы случайно попасться ему на глаза, чтобы он сам изворачивался и придумывал отмазку для супружницы. Зря мучилась: мужика мы не встретили ни в зале, ни в фойе. Видать, увидел нас и сам решил не светиться. Зато весь второй акт я сидела и размышляла: рассказать подруге о встрече или мудро промолчать. Маялась я подобными раздумьями и последующие дни.

Но, пока я терзалась сомнениями, он сам нашел способ спалиться. А я как бы и не при делах оказалась. Вот только таких ситуаций, когда и сестрам по серьгам, и сам ты вроде ни при чем, в жизни случается до обидного мало. Все чаще приходится играть роль стороннего наблюдателя за долгим обманом нечужого тебе человека и при этом терзаться муками совести – ведь, получается, замалчивая, потворствуя чужому обману, ты тоже предаешь. Или все-таки оказывать подружке услугу, сообщая, где и с кем ее супруг? Вот только не медвежьей ли окажется эта услуга?

И лосины тут ни при чем!

И ведь, что обидно, ни один психолог не посоветует на этот случай конкретного алгоритма действий: что сказать, как сказать и стоит ли вообще говорить об этом. Исходить из принципа, что ваше откровение больше принесет – вреда или блага? А как тут поймешь?

…Скажу честно, Таня и Дима парой были так себе. По мне так Танька вцепилась в него от безысходности – и лет ей уже почти 25, и одной оставаться как-то …неприлично (уточню, что было это в начале 90-х, когда подобные нюансы казались существенными), и материальная опора опять же какая-никакая. И Димка, получается, при своих профитах оказался. Причем ему с ней (на мой взгляд) повезло куда больше: хозяйка из Тани отменная – в доме всегда чисто, обеды, ужины готовы. Жилплощадь опять-таки своя – нет нужды на съемную квартиру деньги тратить.

И тем более мне был непонятен Димкин выпендреж: то ему ноги Танькины не нравились – недостаточно длинные, то одевается она как-то не так!

– Идешь по Светланской, а навстречу тебе девочка. А на ней лосинки, ботфортики… И такое все аппетитное – ножки, попка. А эта старушечью юбку напялит и ходит в ней! – возмущался Дима под пивко.

Видать, все же не получилось ему устоять против чужих лосинок и ботфортиков. Как-то застукали мы с подружками Димона, ловящего напротив «Светланы» (помните, ресторан такой был?) тачку в компании с одной из обладательниц лосин. По тому, как он ее по-хозяйски лапал за те самые лосины, было понятно: ребятам предстоял отнюдь не вечер диспутов.

И как вы думаете, что мы тут же сделали? Правильно, купили бутылку ежевичного ликера и отправились к Таньке подслащивать горькую правду о ее благоверном. Когда на следующий день, ближе к обеду, Димка заявился домой якобы с ночного дежурства (он работал в одном из недавно появившихся ЧОПов), в прихожей уже ждали сумки с его шмотками, собранные, конечно, при нашей дружеской помощи (и, признаюсь, по нашей же инициативе).

Что в активе? Танька все же прикупила себе лосины и даже осмелилась продемонстрировать миру свой зад, выйдя в них на улицу. Это, пожалуй, и все.

Что в пассиве? Танька пополнила наши ряды перманентно ищущих… И лосины ей в процессе поиска супруга, честно говоря, не шибко помогли.

Замуж все-таки Танька вышла. И в первый раз, и даже во второй. Про первого мужа ничего не знаю, врать не буду. А второй ей изменяет, это я точно знаю. И даже догадываюсь с кем. Но, набравшись опыта, засунула язык сами знаете куда.

А теперь десерт: спустя пару десятилетий Димка вышел на Татьяну через «Одноклассников». Он все еще не женат. Сменив ЧОП на моря, заработал наконец на собственную квартиру, и теперь именно там Татьяна, как она сама выражается, вспоминает молодость. Вот я и думаю: к чему привела наша юношеская любовь к правде? Имена главных героев, как вы понимаете, изменены.

Просто попытка…

История этой измены к разводу не привела. Да по большому счету и измены как таковой не было. Так, лишь намерение.

С Маринкой и Игорем мы познакомились еще на абитуре, в колхозе на картошке. А на третьем курсе упились на их свадьбе. Наша дружеская компания продолжала держаться, невзирая ни на Маринкину беременность, ни потом на родительство нашей семейной пары. Ну, может быть, встречаться стали реже – приходилось все-таки подстраиваться под режим младенца.

А кризис случился, когда Маринка улетела на Сахалин к родителям – показать внука. Игорек решил воспользоваться моментом и закатил вечеринку в духе прежней холостяцкой жизни, пригласив всех своих друзей, в том числе и нас.

Признаюсь, Веронику привели именно мы – девочка в нашей компании оказалась впервые. По этой причине или же из-за того, что мужик устал от семейной жизни, но Игорь проявлял к девчонке явный интерес. Более того, когда мы засобирались домой, попытался ее оставить. Учитывая, что барышня совсем была не против, адюльтер определенно бы состоялся, если б мы не вытащили девицу из квартиры в прямом смысле этого слова. Но, согласитесь, Игорек оказался тем еще идиотом! Можно подумать, он не осознавал последствий…

Разумеется, Маринка узнала о случившемся буквально сразу же по возвращении домой (плюс к моей карме – не с моей легкой руки)! И в этом случае я даже не могу вычленить из последствий какие-никакие плюсы. Ребята, конечно, не развелись – куда было уходить Маринке с полугодовалым ребенком на руках? Да и факта измены, по сути, не было, а намерения к делу не пришьешь.

– Не верю я ему, – жаловалась наедине Маринка, – раньше думала: никуда он от меня не денется, и была спокойна. А теперь постоянно отслеживаю его взгляды на девиц, что окружают, прислушиваюсь к его звонкам, к его разговорам, потому что знаю: появится возможность – и он непременно ею воспользуется. Паранойя какая-та, а не жизнь…

Береги свое незнание

– Если ты узнала об измене нечужому для тебя человеку и решила о ней рассказать, то точно должна понимать, что берешь на себя часть ответственности за ситуацию. Ты готова? – задалась вопросом как-то одна моя хорошая знакомая, жена офицера, рассуждая на тему «говорить или нет». – Сказать легко, только вот большинство семейных пар после этого распадается. Ты готова нести ответственность за их развод? А у них дети, между прочим. Если даже и не разведутся, поверь, такая правда в семейной жизни любого оставит трещину.

– А что до измен, – продолжила уже другая, не менее мудрая женщина, – поверь, каждый муж, рано или поздно изменит своей жене, и в лучшем случае она об этом просто не узнает.

– Ага, – оппонировала им я. – А как же главный принцип: поставь себя на ее место? Если б я узнала, что мой муж мне изменяет, и не просто изменяет, а с ведома моих лучших подруг, да я им никогда бы этого не простила! При таких друзьях, знаете ли, и врагов не надо!

Спор этот зашел не просто так: супруг общей знакомой гарнизоновских дам закрутил шашни с женой недавно приехавшего офицера. И тетки разве что не делали ставки, как быстро их подружка узнает об измене мужа. Судя по всему, лично они ей глаза открывать не собирались. Пикантности ситуации придавало еще и то, что раньше мужик во внебрачных связях замечен не был.

– Это тебе, 20-летней и незамужней, хорошо рассуждать о правде, – не сдавались собеседницы. – А ей она зачем? Что она с ней делать будет? С двумя детьми и 15 годами разъездов по гарнизонам? Ты вот подумай, что она с этим знанием будет делать? Ломать семью? Продолжать жить с этим знанием? А если она уже знает? А если завтра любовницы уже не будет? А мужик, глядишь, перебесится и поймет, что там у баб все одинаково.

Нет, не убедили они меня тогда – свой опыт нужно зарабатывать самостоятельно, расплачиваться за него прожитыми годами и набитыми шишками, иначе не усвоится. И все равно я до сих пор не знаю, стоит ли делиться подобными знаниями со свой близкой подругой… А под конец еще одна история. Слава богу, не из моей жизни, а из опыта хорошей знакомой. Но менее поучительной она от этого не становится.

Катя, пусть ее так зовут, случайно узнала, что у мужа ее близкой подруги любовница. Ну как узнала? Поймала на горячем. Приехала к друзьям на дачу, смотрит: из дома вываливается мужик – тот самый муж, а с ним дамочка. И по поводу того, чем они там занимались, сомнений не было…

Катя умудрилась пронести истину «лучше горькая правда, чем сладкая ложь» через все свои прожитые годы. И с этой самой правдой тут же отправилась к подруге. Следом за Катериной дома объявился муж. И уж что он напел супруге, ни Катерине, ни тем более мне неизвестно. Однако жену ему в своей невиновности убедить удалось (подозреваю, что та не очень-то и сопротивлялась). Кате от дома, конечно, не отказали, но чувствует она, что ей там совсем не рады.

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА