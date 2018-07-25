Героя Боярского воскресит медиум

Съемки четвертого фильма режиссера Светланы Дружининой про гардемаринов начнутся уже в ближайшее время.

25 июль 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4367 от 25 июль 2018

Деньги на грандиозный проект были выделены департаментом по кинематографии при Министерстве культуры России. Напомним, что Дружинина уже несколько лет вынашивала идею продолжения знаменитого проекта, проблема была в финансах. В новой части в центре сюжета будет молодая влюбленная пара. Конечно, прежние персонажи в исполнении Михаила Боярского (по сценарию его героя воскресит медиум), Дмитрия Харатьяна, Михаила Мамаева тоже появятся в фильме. Сейчас идет дополнительный кастинг на главные роли.

Автор: ИА «Столица»