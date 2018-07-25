Героя Боярского воскресит медиум Съемки четвертого фильма режиссера Светланы Дружининой про гардемаринов начнутся уже в ближайшее время.

Деньги на грандиозный проект были выделены департаментом по кинематографии при Министерстве культуры России. Напомним, что Дружинина уже несколько лет вынашивала идею продолжения знаменитого проекта, проблема была в финансах. В новой части в центре сюжета будет молодая влюбленная пара. Конечно, прежние персонажи в исполнении Михаила Боярского (по сценарию его героя воскресит медиум), Дмитрия Харатьяна, Михаила Мамаева тоже появятся в фильме. Сейчас идет дополнительный кастинг на главные роли.

Автор: ИА «Столица»