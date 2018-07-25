Маша фром Раша В Америке идут съемки новой комедии. Главные роли в картине «Маша фром Раша» исполняют Мария Машкова и Ирина Горбачева.

Режиссером проекта стал бывший муж Машковой и отец ее двоих детей Александр Слободяник. Он также известен как музыкант, продюсер и бизнесмен. В 14 лет Александр вместе с родителями переехал жить в США, где позже окончил киноакадемию в Нью-Йорке и стал участвовать в успешных мультимедийных проектах. В последнее время главным его увлечением стала режиссура. Три года назад он снял короткометражку «Фаена: Рассказ о матери» и уже готовит новый проект – драму «The Cellar». И во всех картинах главную роль исполняет Машкова.

– Съемки комедии «Маша фром Раша» проходят в Калифорнии, – рассказали нам создатели фильма. – На площадке царит непринужденная атмосфера, Ирина и Мария очень дружны, много шутят и смеются. Проект должен получиться веселым!

Автор: ИА «Столица»