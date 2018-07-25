Асмус вызвали в прокуратуру Стартовали съемки нового 10-серийного фильма «Герой по вызову» для телеканала НТВ. Главную роль в проекте сыграет Кристина Асмус.

На этот раз молодой актрисе выпало воплотить на экране роль следователя Следственного комитета. И стоит заметить, строгая форма Асмус к лицу.

Также в картине снимаются Михаил Евланов, Евгений Миллер и Юрий Николаенко. А подругу и коллегу Леоновой играет Наталья Лесниковская.

– Моя героиня тоже следователь, – пояснила нам Наталья. – Она поможет зрителям еще лучше узнать персонажа Кристины. По сюжету героиня Асмус влюбляется в мужчину, который вызывает сомнения у ее подруги. И мой персонаж призывает присмотреться к нему внимательнее, предостерегает о том, что он может вести двойную игру.

Автор: ИА «Столица»