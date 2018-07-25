Чему Чебурашка научил мужа Ани Лорак? А у певицы свое правило: в погоне за мечтой успейте насладиться жизнью

Этот год для талантливой и необыкновенно харизматичной певицы Ани Лорак не только богат на интересные проекты, он еще и юбилейный. В сентябре артистке исполнится 40 лет. Правда, об этом Лорак не думает: она полностью отдает себя семье и любимой работе.

Певица готовит новый альбом, недавно посетила с гастролями Австралию и озвучила главную героиню в отечественном мультфильме «Принцесса и Дракон». Голосом Ани в мультфильме будет говорить маленькая царевна Варвара, которая с помощью волшебной книги попадает в Страну чудес.

Из Австралии с любовью

По словам Лорак, она давно мечтала побывать в Австралии и очень рада, что впервые приехала именно с концертами.

– Это необыкновенная страна, гостеприимная, живописная, – говорит Ани Лорак. – Мы добирались до Сиднея почти 35 часов, что очень утомительно. Но, когда прилетели, начался концерт и я увидела моих зрителей, которые ждали меня, усталость как рукой сняло…

Что касается достопримечательностей, то в Сиднее мы посетили зоопарк, сфотографировались с разными зверушками. Гуляли по сиднейскому мосту возле знаменитой оперы. Мост связывает два берега, и с него можно увидеть залив, город и оперный театр. Очень понравилась атмосфера Сиднея, он напоминает немного и Лондон, и Нью-Йорк.

Рассказала певица и о новом видео, которое уже набрало в «Ютубе» более семи миллионов просмотров.

– В начале лета вышел мой новый клип на песню «Сумасшедшая», которая впервые прозвучала на шоу «Дива» в Минске, Санкт-Петербурге и Москве. Песня настолько тепло была воспринята моими зрителями, что я непременно решила снять на нее клип, – рассказывает певица. – Это абсолютно летнее видео мы сняли в Греции – на берегу живописного острова Крит. История любви, море, солнце и, самое главное, замечательное легкое настроение – все это мы хотим подарить нашим зрителям и слушателям.

Мультипринцесса

– Озвучивание мультфильмов – это мое детское увлечение, – признается Ани Лорак. – Мне всегда нравилось копировать голоса. Я ведь и начинала свое пение с того, что подражала известным артисткам. И именно тогда любовь к такому театральному перевоплощению поселилась в моей душе. Так что если сам фильм мне нравится, то я принимаю приглашение на озвучивание. Вот и последняя моя работа такая же: мультик «Принцесса и Дракон» сразу пришелся мне по душе. Это добрая сказка, которая, я уверена, понравится всем детям и их родителям.

По словам артистки, самое сложное при озвучивании мультфильма – это попадать в настроение героини, в ее мимику.

– Это должно быть естественно: твой голос должен совпадать с эмоциями твоего персонажа, – рассказывает Ани Лорак. – Улыбаться, грустить, плакать, радоваться – все эти состояния нужно передать правдоподобно, чтобы у зрителей даже мысли не было, что картинка и звук не совпадают. Надо в одну секунду стать той принцессой, которую ты видишь на экране, мгновенно перевоплотиться в ее образ. А это непросто…

Как и многие из нас, певица выросла на советских мультфильмах, которые можно считать классикой жанра.

– Любимыми моими мультфильмами были «Простоквашино», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Снежная королева» «Чебурашка», «Умка», – вспоминает артистка. – И конечно, сейчас я показываю эти мультфильмы своей дочке. Мне кажется, что советские мультфильмы были очень поучительными, глубокими, учили добру и уважению. А с «Чебурашкой» у нас вообще есть своя история. Так получилось, что, когда Мурат (супруг певицы. – Прим. авт.) впервые приехал на Украину, он начал изучать язык с помощью мультфильма «Чебурашка». И так ему пришелся по душе этот герой, что он начал коллекционировать все, что связано с ним! Мои поклонники, зная об этом увлечении, дарят мне всевозможных Чебурашек: мягкие игрушки, статуэтки, лепят фигурки из пластилина, вышивают бисером… Даже торт в виде Чебурашки был! Вот такой у нас семейный герой.

София на пороге школы

Ее дочь София, как и мама, тоже очень любит мультфильмы. Какие?

– Совершенно разные: «Лунтик», «Смешарики», «Фиксики», – улыбается Ани. – Очень любит «Принцессу Софию» – может, потому, что ее зовут так же, как главную героиню? Прекрасно, что сейчас много по-настоящему хороших детских мультфильмов, чтобы ребенок мог не только смотреть, но и учиться чему-то хорошему.

В июне дочери певицы исполнилось семь лет.

– Она очень хочет пойти в школу, и к этому решению пришла осознанно. Поэтому мы и отдаем ее в школу сейчас, а не сделали этого раньше, – рассказывает певица. – Соня с нетерпением ждет, когда наступит сентябрь, и, по моим наблюдениям, максимально готова к первому учебному году. Она занимается дома, ходит на подготовительные занятия, учит стихи, песни и английский язык. Мне кажется, современные дети совершенно не похожи на нас, какими мы были в детстве. Сейчас они быстрее развиваются, умнее и находчивее…

Основа для оптимизма

Зритель всегда видит Ани Лорак в отличном расположении духа, с очаровательной улыбкой. Но вместо ответа на вопрос, откуда берется такое море оптимизма, певица рассказала небольшую историю:

– Маленькому мальчику требовалась сложная операция, но врачи опасались за ее исход. А у него, оказывается, была мечта: познакомиться с Ани Лорак. Со мной связались, рассказали его историю. Я пришла к нему в больницу. Ребенок был очень удивлен – никак не мог поверить, что такое возможно. Мы с ним тепло поговорили. А вскоре после нашей встречи позвонили врачи и сказали: операция прошла успешно, ребенок выздоровел. Такие ситуации по-настоящему окрыляют. Это же здорово, когда ты можешь подарить кому-то надежду, поделиться своим оптимизмом. И сколько таких добрых дел каждый из нас может сделать!

А что читает Ани Лорак, чем наполняет свою душу?

– Поскольку я работаю для людей, мне интересны книги, раскрывающие природу человека, его психологию, философию. Я не следую модным тенденциям – всегда выбираю то, что близко и важно именно мне в данный момент, а не то, что модно. Мне нравятся работы Роберта Адамса, Паоло Коэльо. Читаю биографии и труды великих мыслителей, биографии великих женщин. Люблю глубокие книги, где речь идет о нашем предназначении.

Ну а в жизни, признается певица, она всегда и во всем ищет золотую середину. А в работе выше всего ценит профессионализм.

– Я сама могу сделать себе профессиональный макияж и прическу, если будет такая необходимость. Но все же отдаю предпочтение профессионалам, которые давно работают со мной и точно знают, что я люблю и что мне идет. Точно так же и в выборе концертных костюмов, сценических образов. Я работаю с замечательными стилистами, мы всегда вместе ищем нужный образ...

Себе же самой на данном этапе жизни Ани Лорак желает «того, в чем мы нуждаемся больше всего, но ценим меньше всего: здоровья». А также терпения, выдержки, благополучия. И простого женского счастья.

– И очень хочется в погоне за своей мечтой, – говорит Ани Лорак, – успеть насладиться самой жизнью: вдыхать аромат цветов по утрам, наслаждаться солнечными лучами, слушать пение птиц…

Автор: Екатерина ШИТИКОВА