Око за око можно. Жизнь за око – нельзя Как быть, если хулиганы зрения лишают, а вы хотите остаться не только здоровым, но и чистым перед законом

О праве на самооборону при угрозе вашей жизни мы подробно рассказывали в одном из предыдущих выпусков рубрики «Ваше право». Важно знать, что право защищать свою жизнь – оно как мерцающий маячок: возникает в короткие и критические моменты опасности и так же быстро может погаснуть. Но как быть, если в действиях злоумышленников угрозы для вашей жизни нет, но существует явная угроза вашему здоровью? Тут уже включаются другие правовые механизмы.

«При необходимой обороне вы защищаете исключительно врожденное право на жизнь и здоровье. Нет угрозы для жизни и здоровья – вы не имеете права применять насилие»

О том, где находятся пределы необходимой обороны и почему их не следует нарушать, что такое мнимая оборона и мнимое нападение, рассказывает адвокат Игорь Поляков в своей авторской программе «Приморский адвокат», выходящей на 8-м канале Владивостока.

Сдачи давайте. Но не убивайте

Как объясняет адвокат, право необходимой обороны в случае нападения на вас возникает тогда, когда угрозы для вашей жизни нет, но есть опасность для вашего здоровья. Главное, чтобы защита была соразмерна и адекватна нападению. Классический пример такой обороны: хулиган ударил вас кулаком, и вы в ответ ударили кулаком его.

Соразмерно? Да. Адекватно? Да. С вас в таком случае взятки гладки.

При этом законодатель учитывает, что нападение на вас может быть неожиданным, то есть вы не можете быстро и правильно оценить степень опасности.

Например, сильно пьяный подросток начинает хулиганить и нападает на вас со спины (заметим, все примеры Игорь Поляков дает на основе своей реальной адвокатской практики). А вы, допустим, борец-тяжеловес. От неожиданности нападения вы даже не понимаете, что это такое обхватило вас сзади за шею. И, следуя своим борцовским навыкам и реакции, хватаете подростка за шиворот и перекидываете через себя, как пустой рюкзак. Хулиган падает и ударяется головой об асфальт. Насмерть.

Казалось бы, совершено тяжкое действие. Вы подготовленный спортсмен, а он слабый и, в сущности, безобидный мальчишка. Если вас поставить друг против друга, это противостояние будет выглядеть как картина «Давид и Голиаф». Он напал на вас, как черт на кузнеца Вакулу: копошился на спине. Вроде и денег не требовал. Но для вас его действия были неожиданными, значит, вы были вольны защищаться со всей своей силы.

– Статья 37 Уголовного кодекса РФ гласит: не является превышением пределов необходимой обороны случай, если нападение было, по сути, неожиданным для человека и он объективно не мог оценить степень и характер опасности нападения, – поясняет Игорь Поляков.

У страха глаза велики…

Теперь перейдем к нюансам. В Уголовном кодексе РФ есть такой термин, как «мнимое нападение с точки зрения нападающего». Оно также порождает право необходимой обороны у защищающегося гражданина.

Пример: друзья решили разыграть своего приятеля, взяли игрушечный пистолет и пластмассовые ножи, подкараулили его в темном подъезде и с криками «Смерть буржуям!» имитировали нападение на него. А парень шел из гаража, нес в одной руке металлический трансформатор, в другой – подшипники. При нападении он машинально использовал все это для отражения атаки. Один из друзей получил удар трансформатором, другой – подшипниками. Итог: два трупа. Тем не менее, несмотря на тяжелые последствия, в действиях молодого человека было право необходимой обороны: мнимое с точки зрения его друзей нападение он воспринял как реальное.

– Приведу другой пример, – продолжает Игорь Поляков. – Два ночных сторожа делают периодические обходы вокруг охраняемого объекта. Один из них спрятался в кустах по маршруту обхода и, когда его коллега проходил мимо, выскочил из кустов с воем, напугав его. Второй охранник, не имея времени на раздумье, схватил дубинку и со всей силы стал отмахиваться ею от неизвестного (как он полагал – темно ведь было) злоумышленника. И нанес товарищу увечья. Вот так шутка не просто оказалась неудачной, а закончилась трагедией. Но закон на стороне обороняющегося. Он не знал, что его хотят разыграть, и обладал правом необходимой обороны.

Есть термин с противоположным значением – «мнимая необходимая оборона». Или воображаемое нападение. Например, вы идете домой с позднего киносеанса. Смотрели фильм ужасов. Вы все еще под впечатлением от фильма, нервы у вас накалены. Неожиданно рядом с вами возникает из темноты человек и просит прикурить. Вы сильно пугаетесь и с криком, допустим, «Фредди Крюггер!» начинаете бить незнакомца и наносите ему увечья. В ваших действиях необходимая оборона отсутствует.

Другой пример: девушка возвращается поздно с работы. Район криминальный, ей страшно. Для уверенности она прихватила с собой офисные ножницы. Поднимаясь по уличной лестнице, она встречает молодого мужчину, который, усмехнувшись, спрашивает: «Куда путь держишь, красавица?» Возможно, он известный «на районе» хулиган, а может, просто обычный повеса. Но девушку пугает его ухмылка, в голове у нее мгновенно прокручиваются мысли о жутких намерениях незнакомца, и от страха она выхватывает из сумочки ножницы и начинает тыкать ими в мужчину, попадает в глаз, наносит серьезные травмы. Так вот, в данной ситуации в действиях девушки необходимой обороны нет.

Нападение ей померещилось. Она сама себя накрутила, сама напала и, возможно, убила невиновного человека.

Насилие – только в ответ на насилие

– Необходимая оборона – это всегда ответ на посягательство, насилие, которое совершается в отношении вас, – подчеркивает адвокат. – Но ни в коем случае она не применяется при посягательстве на ваши права, не связанные с насилием. Посягательство на ваши права не порождает у вас права необходимой обороны.

Яркий пример – бездействие властей. Вы обращаетесь, скажем, с заявлением в официальную госструктуру с просьбой выдать вам разрешение (лицензию) утвердить схему границ земельного участка и так далее. Чиновник же ничего не делает, бездействует. Участок за это время успел застроить ваш сосед. Вы приходите в очередной раз на прием к нерасторопному бюрократу, в гневе хватаете дырокол и бьете его по голове. Полежи, мол, на больничной койке, подумай. А затем подходите к другому чиновнику с этим же дыроколом и с вопросом (который звучит как угроза): «Ну, так вы дадите мне разрешение или нет?»

Разумеется, в этом случае нападения на вас не было, хотя и очевидно нарушение ваших прав. Но бездействие бюрократов не порождало у вас права необходимой обороны в виде применения к ним насилия.

Не предоставляет вам право необходимой обороны и посягательство на другие ваши права, даже если они предусмотрены Конституцией.

– Нет угрозы для жизни и здоровья – вы не имеете права применять насилие, – объясняет Игорь Поляков. – Приведу еще несколько примеров. Охранник не пропускает вас с ребенком в школу. Вы разъярены и в ответ начинаете избивать охранника, потому что он-де лишает вашего ребенка конституционного права на образование.

Другой пример: вы избили таксиста, который отказался везти вас в плохую погоду к месту работы. А вы любите свою работу, и, вообще, таксист, как полагаете вы, нарушает ваше право на труд. Разумеется, это тоже не предоставляет вам право применять насилие. При необходимой обороне вы защищаете исключительно врожденное право на жизнь и здоровье.

Не является необходимой обороной и предупреждение нарушения ваших прав или насилия, которое может быть совершено в будущем. Предположим, вы дачник. Местные воришки облюбовали ваш домик, постоянно туда забираются, воруют рабочий инвентарь, строительные инструменты, уродуют забор и стены. Вы достаете где-то яд, наливаете в бутылку из-под водки и оставляете ее на виду в том месте в доме, которое злоумышленники обязательно посетят. Они же, полагая, что в бутылке водка, выпивают яд и умирают. Так вот, в ваших действиях будет присутствовать состав преступления. Никакой необходимой обороны здесь нет.

Другой пример: чтобы отвадить дачных воров от своего участка, вы решили протянуть электрический провод вдоль забора. В очередной раз, когда злоумышленники полезли на ваш участок, они попали под высокое напряжение. Один из них погиб. По закону вы совершили преступление.

Самооборона необходима. Но имеет предел

– Ваша защита от нападения должна быть соразмерной нападению, – отмечает адвокат. – Иными словами, вы не должны совершать действие, явно не соответствующее характеру посягательства. Скажем, вас могут ударить, нанести вам незначительную травму, но не убить. И вы можете нанести травму в ответ, но не убить, не искалечить человека.

Например, к вам подходит прилично выпивший человек и сыплет угрозами: сейчас ты у меня, дескать, получишь. Пока он неуклюже замахивается кулаком, вы достаете травматический пистолет или поднимаете с земли палку и раните или убиваете этого человека. Очевидно, что ваши действия несоразмерны нападению.

А вот в другой ситуации, когда, к примеру, человек нападает на вас с кулаками, а вы его просто отталкиваете, он при этом падает и сильно травмирует голову, закон встанет на вашу сторону. У вас возникло право необходимой обороны, и оно было соразмерно ситуации. Превышения пределов самообороны не было.

Что такое превышение необходимой обороны? Это когда посягательство на вас было предотвращено и теперь уже вы посягаете на здоровье и жизнь злоумышленника.

Например, злодей нападает на вас с молотком. Он пытается ударить вас один раз – мимо. Второй раз – мимо. Вы увернулись, подбегаете к нападающему и выхватываете у него оружие. Злоумышленник замешкался, отступает, закрывает лицо руками: теперь уже вы начинаете наносить ему удары молотком. В ваших действиях необходимой обороны нет.

– Превышение пределов необходимой обороны является преступлением, состав которого включен в несколько статей Уголовного кодекса, – рассказывает Игорь Поляков. – Это статья 108 УК РФ – убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и статья 114 УК РФ – причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Преступления эти имеют смягчающие обстоятельства. Но это не отменяет того факта, что вас будут судить, хотя, если рассуждать с точки зрения обывательского здравого смысла, вы не виноваты – не вы же, как говорится, эту драку затеяли. Увы, закон смотрит на это иначе – не на то, кто был инициатором деяния, а на его последствия.

Автор: Евгений СИДОРОВ