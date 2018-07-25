Палисадник – гордость дома В редакцию «В» позвонила читательница Антонина Прокопенко и восторженно рассказала о своих соседках. Живут они в доме №111 на проспекте 100 лет Владивостоку. После выхода на пенсию подруги не пожелали убивать время на лавочках у подъездов. Вместо этого решили сделать свое окружающее пространство таким, чтобы взору было приятно.

– Мы разбили палисадники вокруг дома, сажаем цветы, растения, газон. Хочется, чтобы вокруг была красота, – рассказывает Антонина Васильевна. – Возле первого подъезда наша гордость: целый проект ландшафтного дизайна разработали! Дорожки гравием отсыпали, булыжники разноцветные положили. А цветы у нас какие!

А еще лучше, говорят подруги, приезжайте в августе, тогда садик накроют ярко-красные шапки разных цветов.

– Все саженцы и семена покупаем сами, заботимся о них тоже сами. У нас растут хосты, лилии, розы, петунии, хризантемы, ромашки, – перечисляет Антонина Васильевна. – Несколько дней назад зацвела одна роза, да такая красивая. Ее уже сорвали, конечно. Спасибо, что не вытоптали…

Увы, даже среди всей этой красоты женщинам сложно расслабиться: не все соседи ценят труд и любят цветы. Кто-то ломает, кто-то топчет, а жители одной из квартир на первом этаже и вовсе скидывают на цветник пакеты с мусором и пивные банки. И пенсионерки сами каждое утро собирают и выносят мусорные мешки за ними. И продолжают ухаживать за палисадниками. Для себя и для соседей. Не все же они вандалы…

Автор: Анна МИРОНОВА