У местной рыбы от консервов изжога Что надо, чтобы начать свое дело? Желание и болото. И чем оно больше, тем лучше

Михаил Бондарь из поселка Смоляниново еще несколько лет назад даже не помышлял, что займется разведением пресноводной рыбы. Тем более не думал о развитии экотуризма на отдельно взятой территории Шкотовского района. Но, как говорится, не было бы счастья...

«Все женщины – немного ведьмы и колдуньи. Поэтому соревноваться с ними, кто больше поймает, бесполезно»

Когда от грузоперевозок автотранспортом, которыми занимался Михаил Анатольевич, стало больше проблем, чем прибыли, он задумался: как жить дальше? Что делать? Ответ на эти вопросы подсказало… болото, расположенное на территории бывшего зверосовхоза, где базируется его автопарк.

Выживут не все

Зимой, когда бурая жижа вперемешку с водорослями превратилась в кашу, ее вычерпали до дна, а по весне благодаря грунтовым водам и проливным дождям котлован превратился в небольшое озеро. В водоем в качестве подопытных кроликов – выживут или не выживут – запустили карасей и сазанов. Неприхотливая рыба прекрасно перезимовала и даже размножилась.

За первым озером появилось второе, затем третье… Сегодня в прудовом хозяйстве Михаила Бондаря пять водоемов глубиной от двух до четырех метров, обустроенных на месте бывших болот, но не соединенных между собой. И во всех нагуливают бока сазаны, амуры, толстолобы, осетры, лещи, судаки, караси. Каждый год на обновление рыбного стада у Михаила Анатольевича уходит 120–150 тысяч рублей. Мальков новоявленный рыбовод покупает в Лучегорске, где на базе местной ГРЭС много лет существует небольшой рыбозавод. Но не все мальки доживают до взрослого возраста. В прошлом году он купил 200 тысяч личинок хищной рыбы аухи, погибли все. Оказалось, очень тяжелая рыба для искусственного разведения.

– Если мы берем личинку, то выживает не более 10 %, если берем малька – высевается около 30 %. Конечно, рыба в озерах нерестится, природа берет свое. Однако толстолоб здесь не размножается. Он нерестится только в проточной воде. Но мы и не стремимся к разведению рыбы. Это не наш профиль. Мы закупаем мальков как объект будущей рыбалки. И всегда определенное количество, чтобы рыбе не было тесно в озере, – говорит Михаил Анатольевич.

Чтобы рыба в водоемах не задохнулась, воду насыщают кислородом мощными аэраторами летом и зимой. В морозы пузырьки воздуха не дают озеру замерзнуть, образуя полынью. Кроме того, рыбу необходимо ежедневно кормить специальным кормом и еще мелкорубленой травой, так как прибрежные камыши давно съели травоядные сазаны, карпы и амуры.

В последнее время Бондарь отказался от кормления своих подопечных комбикормом. Во-первых, накладно. Во-вторых, гранулы в воде раскисают и превращаются в кашу, которую рыба не ест. Поэтому с недавних пор обитателей водоемов кормят пророщенной пшеницей с минеральными добавками.

Плохому рыбаку и бондюэль мешает

Ловить рыбу на озерах всем желающим Бондарь разрешил только в этом году. Молва о клевом месте недалеко от Смоляниново быстро распространилась по округе. Чтобы посидеть с удочкой, сюда приезжают мужчины и женщины, в одиночку и семьями. Не только из Шкотовского района, но и даже из Находки и Владивостока. Рыбалка не халявная, один день обходится рыбаку в тысячу рублей. При этом новые правила рыболовства, регламентирующие количество выловленных хвостов, здесь не работают. Лови сколько повезет. Рыбы в озерах много, поэтому никто не уезжает с пустыми руками. Между тем рыбацкая фортуна улыбается не каждому: кто-то может поймать за день пять или даже десять голов, а кто-то всего одну рыбешку. В прошлом году здесь вытащили толстолоба длиной 1 метр 15 сантиметров. К сожалению, его не взвесили – не было весов. Но, по словам Михаила Анатольевича, рыба весила не меньше 17 кг! Это рекорд для местных водоемов. Не исключено, что это был старожил из самых первых мальков, запущенных в озеро. В этом году попадались сазаны почти под 6 кг. А год назад вытащили осетра с… 11 крючками в нижней губе. Как он жил и питался с таким украшением, неизвестно.

– К нам приезжает женщина из Большого Камня, так она уделывает мужчин как мальчишек. У нее всегда клюет, а у них нет, хотя и сидят на берегу рядом с ней. Все только руками разводят… Может, у нее особенная наживка? Или она знает заговор на удачную рыбалку? Сами знаете, все женщины – немного ведьмы и колдуньи. Поэтому соревноваться с ней, кто больше поймает, бесполезно. Обставит как пить дать, – смеется Михаил Анатольевич.

Каждый день, если погода позволяет, на озерах рыбачат граждане Северной Кореи. Они приезжают на автомобилях с красными «дипломатическими» номерами из Большого Камня, где строят дома для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». Как подметил Михаил Анатольевич, рыбачат не простые работяги, а их капитаны. Но ловят не ради спортивного удовольствия. На уху и жареху вылавливают даже мелочь. Как-то Бондарь увидел, что корейцы наловили целую сетку мелкой рыбешки, которой еще расти и расти. Подошел, отругал, выпустил молодь обратно в озеро. Корейцы всегда с хорошим уловом, потому что насаживают на крючок не зеленый горошек из банки или вареную кукурузу, а свою секретную наживку.

– У рыбы от бондюэля уже изжога, а на корейскую адскую смесь она всегда клюет как сумасшедшая. Я сам видел, как за полчаса кореец вытащил четыре больших сазана. А у наших рыбаков ни хвоста, – говорит Михаил Анатольевич.

Кстати, сам хозяин водоемов к рыбной ловле равнодушен в отличие от своего сына Александра и зятя Дениса, который, собственно, и занимается бухгалтерией рыбного хозяйства.

Михаил и его наследники делают только первые шаги в экотуризме. На помощь извне в виде грантов или субсидий не рассчитывают. И в кредиты влезать не собираются, знают, что можно не вылезти. За свои честно заработанные деньги предприниматели планируют поставить на берегах озер лавочки, беседки и даже домики, чтобы рыбакам было удобно, а желающие могли бы и на ночь остаться. Клозет, кстати, здесь есть. Пока типа сортир. Но приличный и чистый. А вот купаться нельзя.

Автор: Сергей КОЖИН