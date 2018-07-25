Восстание гимназистов Родители учащихся о повышении цен на довузовское образование в ДВФУ: слишком внезапно и несвоевременно

Новость о повышении стоимости обучения в гимназии‑колледже ДВФУ застала родителей гимназистов врасплох. По словам представителей родительского комитета, плата поднялась внезапно и почти на 30 % – до 110 тысяч рублей в год. Времени на то, чтобы сделать осознанный выбор в пользу иного общеобразовательного учреждения Владивостока, у них уже нет.

Этой непростой ситуации была посвящена авторская программа «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма». Гостями студии стали Евгения Поддубная, глава родительского комитета при гимназии‑колледже ДВФУ, и Леонид Деминин, преподаватель физики и астрономии этого учреждения.

А с учителями не поделятся?

Евгения Поддубная объяснила, почему родители не согласны с решением университета о повышении цен на довузовское образование.

– На данный момент стоимость обучения в гимназии ДВФУ повысилась почти на 30 %, – рассказала она. – Если раньше мы платили 80 тысяч рублей, то в следующем учебном году – уже 110 тысяч.

Как уточнил ведущий, повышение затронет не всех учащихся, а только «переходников» – ребят, которые перейдут из начальной школы в среднюю (то есть из 4‑го в 5‑й класс) и из средней – в высшую (из 9‑го в 10‑й).

– По факту это коснется всех родителей, – заметила Евгения Поддубная. – Дети обучаются в гимназии с 1‑го по 11‑й класс. Переход в другую школу – это всегда стресс. Особенно в старших классах, где и так на горизонте маячат госэкзамены. Более того, это повышение цен, скорее всего, не окончательное. По проекту ДВФУ стоимость обучения в гимназии должна достигнуть 160 тысяч рублей в год. То есть те ученики, которые столкнулись с повышением стоимости при переходе в 5‑й класс, столкнутся с еще одним повышением цен уже при переходе в 9‑й.

При этом, по словам представителя педагогического состава гимназии ДВФУ, повышение цен в грядущем учебном году не отражается на оплате труда преподавателей.

– На мою зарплату, насколько я понимаю, рост цен не повлияет, – отметил Леонид Деминин. – Зарплата привязана к количеству учебных часов по ставке. Приказа о том, что в следующем учебном году учитель на одну ставку будет получать больше, лично я не видел.

К реформам не готовы

Сегодня в ДВФУ ведется реформирование довузовского образования.

– Как известно, ДВФУ создавался из нескольких местных вузов, – напомнил Андрей Калачинский. – У каждого из них на момент слияния была своя гимназия или колледж. Прошло несколько лет, преподавательский состав в системе высшего образования университета уже собран и отсортирован. Теперь у руководства ДВФУ дошли руки до довузовской системы. Причина реформы в этой области, как я читал в СМИ со ссылкой на департамент внешних коммуникаций ДВФУ, поясняется так. В университете подсчитали и выяснили, что довузовское образование содержать невыгодно, его нужно либо упразднять, либо реорганизовывать. Реформирование решили вести простым путем. А именно: убрать как можно больше сотрудников и поднять цену.

В итоге все восемь гимназий и колледжей объединяются под крылом одной структуры под названием «Многофункциональный образовательный комплекс». С одним директором и, возможно, одной бухгалтерией. И одновременно повышается стоимость услуг.

– Что меня задело в этой истории, так это то, что ДВФУ сам немного путается, когда пытается объяснить, как и зачем это происходит, – заметил Андрей Калачинский. – В мае этого года на местном телевидении вышла программа, в которой советник ректора ДВФУ очень убедительно рассказывала, что повышение оплаты – это просто слухи. Но вот прошла пара месяцев, и слухи оказались реальностью.

Неудивительно, что приказ о повышении стоимости обучения встретил негативную реакцию. На привокзальной площади Владивостока состоялся согласованный с властями пикет, на котором родители выразили свое недовольство.

– Проблема в том, что мы так и не добились ответов от руководства университета, – пояснила Евгения Поддубная. – Мы пишем ректору письма, просим выйти и пообщаться с родителями. На наши запросы не отвечают. Прежде всего нам интересно, почему руководство вуза отнеслось к детям и родителям таким образом. У многих просто нет таких денег: 110 тысяч рублей – серьезная сумма. Значит, надо либо существенно корректировать семейный бюджет, либо отказываться от услуг ДВФУ. Но как отказываться? Время, когда можно было осознанно выбрать другую школу, упущено. Нам сказали о повышении цен слишком поздно. Более того, в каждой школе своя учебная программа, согласно которой закупаются учебники. Закупаем мы их сами. Выходит около 10 тысяч рублей. Пригодятся ли эти учебники в новой школе?

Обязаны считаться с детьми и родителями

По словам представителя родительского комитета, если бы руководство ДВФУ озвучивало свои замыслы в течение учебного года, открыто общалось с родителями, тогда бы у них было время подготовиться и принять взвешенное решение: согласиться на новые условия или же искать другие пути.

– Набор во все школы идет в апреле, когда проводятся открытые уроки и прочие мероприятия. На данный момент они закончены, – подчеркнула Евгения Поддубная. – По факту у меня права выбора уже не существует. Сейчас, если я откажусь от гимназии ДВФУ, мой ребенок по падет только в ту школу, в которой остались свободные места.

Не согласны родители и с тезисом об убыточности гимназии ДВФУ.

– Мы не заглядывали в бухгалтерские документы организации, – отметила Евгения Поддубная. – Но, во‑первых, нам дали подробную калькуляцию расходов гимназии. Во‑вторых, достаточно использовать простую математику. Я, как председатель совета родителей, интересовалась, какие расходы несет гимназия, затраты на содержание и ремонт помещений, оплату преподавателей. Обычной арифметики хватило, чтобы понять: школа окупаема и даже прибыльна.

Андрей Калачинский отметил, что реформа касается не только гимназии‑колледжа ДВФУ, но и всех восьми довузовских центров, входящих в университет.

– Говорится, что весь Многофункциональный образовательный комплекс приносит убыток в 60 млн рублей, – подчеркнул ведущий.

– Комплекс в целом, может быть, и приносит убытки, – согласилась Евгения Поддубная. – Но каждый довузовский центр – это отдельное структурное подразделение со своей системой хозрасчета. Это разные условия обучения, разные программы, разное техническое оснащение. У нас, например, нет ни лабораторий, ни специализированных кабинетов, ни технической базы.

– Почему же тогда вы так бьетесь за эту гимназию? – удивился Андрей Калачинский.

– Там сложились прекрасная система обучения и педагогический состав, – ответила собеседница. – Мы хотим, чтобы руководство ДВФУ обратило на нас внимание. Да, в рамках обсуждения проблемы состоялась встреча родителей с проректором по довузовскому образованию. Он вызывал часть родителей к себе, как школьников на ковер. Из этой встречи родители ничего не вынесли. Нам нужен серьезный и обстоятельный разговор на равных. Дети, которые проучились 9 лет в гимназии, сейчас не знают, пойдут ли они туда в 10‑й класс. Родители не в состоянии оплачивать услуги по новой стоимости. Это слишком внезапно. Мы не подготовлены. Если идет реформа, надо, чтобы она осуществлялась по истечении учебного года, чтобы родители и ученики имели право выбора – остаться им в ДВФУ либо идти в иную школу. А не так: хотите не хотите, а обучение – 110 тысяч рублей. А если не нравится – уходите.

Автор: Евгений СИДОРОВ