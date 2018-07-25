Что доказывают доказательства и о чем свидетельствуют свидетели В Тверском суде Москвы продолжается рассмотрение дела бывшего главы приморской столицы Игоря Пушкарева, его брата и экс‑директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева и экс‑директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Процесс вышел на новый этап: сторона обвинения завершила оглашение материалов дела и перешла к допросу свидетелей.

На данный момент исследованы все 120 томов дела. Отметим, что несколько томов гособвинитель зачитывать не стал, так как собранная в них информация оказалась… не важна для процесса. Напомним, что следствие и сбор материалов обвинения велись полтора года.

На каждом из заседаний, где заслушивались материалы дела, защита акцентировала внимание суда на сомнительной достоверности доказательной базы: это незаконные обыски и прослушка, нарушение права на тайну переписки без всякого основания, незаверенные копии копий документов, несоответствия в датах, несоблюдение процессуальных сроков. Более того, основа обвинения – экспертиза по стоимости материалов – сделана с грубейшими процессуальными нарушениями и является незаконной.

На одном из заседаний были озвучены аудиозаписи, добытые, как указали адвокаты, в обход процессуальных правил – без соответствующего судебного разрешения. А именно: прослушка телефонных разговоров Игоря и Андрея Пушкаревых.

Так, в телефонном разговоре экс‑глава Владивостока сообщает экс‑директору Востокцемента о нехватке асфальта для городских нужд. Он обращается с просьбой к Андрею Пушкареву продумать и решить вопрос о поставке стройматериала. В этом же разговоре экс‑мэр Владивостока отмечает, что объемы работ, выполняемых МУПом, будут увеличиваться, и предлагает пересмотреть работу завода. Например, изменить время пересменки рабочих так, чтобы к 20 часам, когда в городе начинается ремонт дорожного полотна, асфальт был готов в необходимом количестве.

Другой телефонный разговор между братьями Пушкаревыми был представлен в виде стенограммы, зачитанной гособвинителем. В нем экс‑глава приморской столицы договаривался с гендиректором Востокцемента о снижении цен на асфальт для МУП «Дороги Владивостока». Как подчеркивают адвокаты, это еще один факт, подтверждающий: завышения цен не было, как не было и причинения ущерба муниципальному предприятию. Кроме того, в конечном счете все долги МУПа перед Востокцементом в размере 963 млн рублей были прощены.

В начале июля в суде начался этап допроса свидетелей. На заседании, состоявшемся 9 июля, на вопросы суда ответил представитель компании «Востокцемент». Государственный обвинитель поинтересовался, почему компания простила почти миллиардный долг МУПу только после ареста Игоря Пушкарева.

– Долг муниципального предприятия накапливался в течение нескольких лет: перед Игорем Пушкаревым стояла важнейшая стратегическая задача, поставленная Владимиром Путиным, – достойно подготовить Владивосток к саммиту АТЭС-2012, – объяснил представитель компании. – Город преображался, и в это время у МУПа, который активно работал, уже начали появляться долги. И если бы Востокцемент простил их сразу, то муниципальному предприятию пришлось бы изыскивать средства для того, чтобы заплатить налог на прибыль. А к 2016 году, когда и были прощены долги, уже прошли сроки давности. К тому же мы всегда знали, и Игорь Сергеевич неоднократно подчеркивал это, что мы не будем банкротить предприятие, а простим долги.

Других свидетелей сторона обвинения допрашивала о благотворительности экс‑главы Владивостока.

– Самые яркие примеры благотворительной деятельности Игоря Пушкарева, которые я могу привести, – это установка единственного в России поющего памятника Владимиру Высоцкому, памятника Николаю Муравьеву-Амурскому, приобретение рентгеновского аппарата для «тысячекоечной» больницы, поддержка Общества изучения Амурского края и встреча с детьми перед их поездкой на творческий конкурс в Сочи, которую спонсировал Игорь Сергеевич. Встреча была назначена на 1 июня 2016 года (день ареста экс‑главы Владивостока. – Прим. авт.) и не состоялась, – рассказал один из свидетелей.

Несмотря на этот факт, финансовую поддержку от Игоря Пушкарева юные артисты получили. Они успешно представили Владивосток с проектом «Что скажут дети» на фестивале «Поколение NEXT» в Сочи летом 2016‑го.

Еще один свидетель, представитель администрации Владивостока, отвечая на вопросы суда, охарактеризовал МУП «Дороги Владивостока» до 2009 года как предприятие, находившееся в упадке из‑за нерационального использования технических, человеческих и финансовых ресурсов. Ситуация кардинально изменилась после того, как к работе приступили Игорь Пушкарев и Андрей Лушников.

– Я считаю, что мы преодолели эти проблемы, – подчеркнул свидетель. – Работали над снижением себестоимости работ, с целью повышения производительности старались организовывать работу так, чтобы она была сориентирована на ночное время, когда трафик меньше. Добивались качества и эффективности.

По его словам, муниципальное предприятие не имело никаких приоритетов и участвовало в аукционах администрации Владивостока на производство ремонтных работ и благоустройство на общих основаниях.

Отметим, что после допроса свидетелей суд приступит к завершающему этапу процесса – прениям сторон.