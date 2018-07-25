Игорь Пушкарев: В политику возвращаться не собираюсь Экс‑мэр Владивостока отвечает на самые часто задаваемые вопросы жителей Приморья

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев, который уже более двух лет, пока расследовалось уголовное дело и идет его рассмотрение в суде, находится в стенах столичного СИЗО, не прерывает общения со своими земляками и продолжает отвечать на вопросы, которые они задают с помощью социальных сетей.

Мы уже публиковали несколько подобных «диалогов». Но вопросы по‑прежнему поступают. Жителей Владивостока и Приморского края интересует, чем Игорь Пушкарев планирует заниматься в будущем, как он относится к газификации Приморья, а также, разумеется, подробности дела.

– Шестун так же, как вы за город, боролся за свой район. И по платился. Сочувствую вам, Игорь. Держитесь. Дом у вас тоже, как и у Шестуна, изъяли?

(Александр Шестун – глава Серпуховского района Подмосковья, разместивший в Интернете запись разговора, в котором представители власти и силовых структур под угрозой возбуждения уголовного дела советовали ему не идти на выборы; но Шестун выдвинул свою кандидатуру, после чего действительно началось его уголовное преследование. – Прим. авт.)

– Дом находится под арестом, изъять имущество может только суд. Полагаю, что у Александра Шестуна аналогичная ситуация.

– Игорь Сергеевич, как вы считаете, отсутствие газификации в Приморье – это лоббирование интересов других поставщиков топлива или отсутствие должного финансирования? А может, отсутствие специалистов в области газификации сдерживает смену топливного режима в крае?

– Думаю, все в комплексе. Во время губернаторства Сергея Дарькина была разработана система газификации, в том числе Владивостока. При этом вопросы газоснабжения и газификации нашего города обсуждались в числе первых. Было разработано и представлено несколько схем газификации, по техническим характеристикам выбран и утвержден лучший вариант. С приходом Миклушевского программа финансирования была приостановлена, остановилась и газификация. Во Владивостоке на газ успели перейти только крупные ТЭЦ.

– Игорь Сергеевич, в «Инстаграме» ваша страничка или представителя вашего?

– Страницу ведет мой представитель, свои посты и комментарии я передаю через адвокатов.

– Когда оправдают, как поступите?

– Вернусь к нормальной жизни.

– Уважаемый Игорь Сергеевич! Примите слова поддержки от меня и моей дочери, мы публиковали пост за вашу свободу. Вы наш земляк, особенно приятно, что и наша малая родина, село Евсеевка, не чужда вам. У вас там живут родители, а у меня там родился и похоронен отец, бабушка и дедушка… Тошно от того, что с вами произошло. Успеху и таланту всегда завидуют. У нас этого просто не прощают. Вы молоды и крепки духом. Видела, что и ваш старший сын поддерживает вас очень. Семья ваша замечательная. Дай вам Бог удачи.

– Благодарен за поддержку, особенно приятно это слышать от земляков с малой родины.

– Игорь Сергеевич, когда все закончится, вы вернетесь в строй?

– Я буду заниматься семьей, бизнесом, спортом. В политику возвращаться не планирую.

– Игорь Сергеевич, наша федерация айкидо вместе с вами!

– Спасибо, благодарен за поддержку.

– Игорь Сергеевич, приветствую! Это Павел Суляндзига пишет (если помните такого). Хочу выразить вам слова поддержки! Внимательно слежу за вашим делом, которое с самого начала казалось мне сфабрикованным. Очень здорово, что вы держитесь в этих тяжелых условиях! Успехов.

– Павел Васильевич, очень приятно услышать слова поддержки! Вам также успехов.

– После оправдательного приговора, прохождения реабилитационного периода лечения вы планируете продолжать работу в столь опасной для здоровья сфере?

– Политикой заниматься не планирую, займусь общественной деятельностью и благотворительностью.

– Мы все наблюдаем и ждем, чем же это закончится. Рассчитывать на правосудие в РФ вряд ли стоит. Но своим примером и желанием доказывать невиновность вы и в нас всех вселяете уверенность. Кто хоть немного интересуется тем, что с вами происходит, видит театр абсурда вместо правосудия.

– Спасибо за поддержку.

– Почему МУП обанкротился?

– МУПВ «Дороги Владивостока» не обанкротился, он продолжает работать. Более того, в прошлом году предприятие заплатило налоги на полученную прибыль – это более 84 млн рублей, прибыль составила порядка 594 млн рублей.

– Благодаря вам и вашей команде мы увидели этот город открытым для молодежи, для смелых идей! Десятки новых молодежных сообществ, самый яркий праздник города – День молодежи и желание жить во Владивостоке – вот один из результатов вашей работы. Спасибо!

– Спасибо, что не забываете и поддерживаете.

Напомним, что акцию «Обратная связь» Игорь Пушкарев запустил в ноябре 2017 года. Экс‑глава города поблагодарил всех неравнодушных граждан, интересующихся ходом следствия, присылающих ему слова поддержки, и отметил, что будет отвечать на все вопросы, которые поступают в его адрес.

Задать вопрос или просто поддержать Игоря Пушкарева можно на сайте экс‑мэра – igor-pushkarev.com – в разделе «Обратная связь». А также в комментариях на официальных страницах Игоря Пушкарева в социальных сетях: «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Автор: Евгений СИДОРОВ