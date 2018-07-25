Инициативы приветствуются! Проектное управление администрации города приглашает активных граждан с созидательными идеями

Управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив образовано в структуре администрации Владивостока по распоряжению главы города Виталия Веркеенко. Задача нового подразделения – развитие приморской столицы через поддержку созидательных идей и предложений горожан, в том числе предпринимательских инициатив.

Возглавил новое управление Кирилл Батанов. На просьбу корреспондента «В» подробнее рассказать о целях и методах деятельности вверенного ему ведомства он откликнулся с большой охотой.

Владивосток следует за государством

– Идея создания проектного управления витала в воздухе достаточно давно, – говорит Кирилл Олегович. – В том числе и мне порой в рамках собственной работы приходилось задумываться о необходимости аккумулирования идей по развитию города и претворения их в жизнь. Главная же задача заключается в их оперативной реализации.

Органы государственной власти и местного самоуправления представляют собой иерархию, а вот взаимодействие между ними осложнено различными факторами. Зачастую до этапа принятия решения обсуждаемые вопросы проходят сложный путь от рядовых специалистов до руководителя. За это время ситуация может кардинально измениться или даже стать неактуальной.

И еще. Есть циклическая деятельность. Ее человек выполняет изо дня в день, из месяца в месяц. Как правило, она четко определена и понятна. Однако выполнение некой операции не всегда отвечает достижению конкретного результата. Или есть необходимость объединения нескольких операций, которые выходят за рамки администрации муниципального образования. Вот для выполнения такой не регламентированной инструкциями работы и создано наше управление.

На государственном уровне подобные структуры уже выстраиваются. К примеру, в администрации Приморья такой департамент появился еще в 2015 году. Рекомендации по созданию подобных направлений в свое время подготовила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Правительство страны в 2016-м выпустило постановление, регламентирующее такую деятельность в органах государственной власти.

А вот местное самоуправление пока выпало из этого процесса. Соответственно, отсутствует и практика проектных управлений. Это мне подтвердил и депутат Государственной думы от Приморья Владимир Новиков, который одновременно является членом Российской ассоциации местного самоуправления.

На сегодняшний день у нас в стране прорывными проектами на муниципальном уровне занимается по собственной инициативе мэрия Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе. Только их опыт и нормативную документацию и можно использовать. Но с привязкой к нашим реалиям. Таким образом, Владивосток стал одним из первых муниципалитетов в России, который начал внедрять проектное управление.

От рождения идеи до ее воплощения

– Обсуждая будущую деятельность управления, глава Владивостока ориентировал нас на вовлечение жителей в активное участие в жизни города, – отмечает руководитель новой структуры. – Первое направление работы – содействовать развитию малого предпринимательства во Владивостоке, таким образом способствуя развитию экономики города в целом. Второе – поддержка гражданских инициатив, как локальных в виде ТОСов, так и общегородских – различных общественных объединений. Гражданские инициативы уже содержат в себе решения многих важных для города задач, в приморской столице живет множество неравнодушных к ее будущему людей, и наша цель – помочь им реализовать свои проекты и идеи.

Общими усилиями мы должны построить город мечты, комфортный для проживания сотен тысяч наших земляков. Этакую тихоокеанскую столицу России. Но одна только администрация Владивостока при имеющемся финансировании со столь масштабной задачей не справится. Должно быть причастно все население.

Новое управление будет «сшивать» профильные структуры городской администрации для успешного достижения конечного результата, привлекать инициативных граждан.

К примеру, в рамках территориально-общественных самоуправлений (ТОС), занимающихся своими домами, двориками или микрорайонами, и общественных организаций, внедряющих новые начинания в сфере культуры, туризма, садоводческих хозяйств и т.д.

Наиболее интересные и востребованные гражданские инициативы прорабатываются сотрудниками нашего управления и внедряются в жизнь, встраиваются в цикл.

Вот сейчас началась реализация проекта по восстановлению Нагорного парка во Владивостоке. Финансовую поддержку окажут меценаты. Поработать на общественных началах желает большое количество горожан. Сейчас готовится проект этой дополнительной зеленой зоны отдыха. Наша задача – организовать межведомственное взаимодействие. В результате город получит прекрасный парк.

Или взять другой пример – организацию бесплатных лекций консультанта правительства России Петра Щедровицкого, состоявшихся недавно для всех желающих. Он на площадке мэрии рассказывал о пространственном развитии, региональной и промышленной политике, инновационной деятельности и подготовке кадров на уровне субъекта Федерации и муниципалитета.

Приоритетные проекты будут иметь преимущество. Это касается нацпроектов, озвученных президентом России. Есть вопросы, которые возникают внутри городской администрации, и они также требуют системного подхода в межведомственном взаимодействии, контроле качества и сроков исполнения, культуры производства, итоговых результатов.

Нельзя обойти вниманием еще одну нашу циклическую функцию – это развитие малого и среднего предпринимательства. Кстати, именно это направление было выделено из управления экономики и развития предпринимательства в проектное управление. Глава города недавно призвал уделять особое внимание привлечению инвестиций. Конечно, инвесторов нужно привлечь и помочь им с организацией бизнеса на местах. Для этого будут максимально использоваться возможности МКУ «Центр развития предпринимательства Владивостока».

Тем, кто вместе, все по силам

– Задачи объемные. А каков штат исполнителей?

– Не такой уж и большой. По штатному расписанию восемь человек, но пока работают четыре сотрудника. Но мы собираемся в ближайшее время пригласить новых и успешных в своем деле специалистов. Один из них имеет опыт в работе по решению рационализаторских задач. От молодежных организаций есть рекомендация по привлечению специалиста по развитию гражданских инициатив.

– Поскольку соответствующая нормативно-правовая база отсутствует, видимо, придется и ее создавать?

– Вы правы. Одновременно с текущей работой будем заниматься организационной структурой и подготовкой нормативных документов.

Глава Владивостока создал совет по стратегическому развитию и реализации проектов. Он станет органом, где будут рассматриваться и обсуждаться проектные инициативы – насколько каждая из них будет служить общей задаче сделать город лучше. Стоит напомнить слова Виталия Веркеенко в связи с этим.

«Владивосток – наш общий дом, и я хочу, чтобы его жители осознали, что границы дома не заканчиваются дверями квартир, а простираются дальше, на подъезд и улицу, на весь город, в котором мы живем, – подчеркнул мэр. – Призываю горожан быть нетерпимыми к неуважению к своему дому, неравнодушными и инициативными в желании сделать его лучше, красивее, комфортнее. Президент страны Владимир Путин призвал нас подключиться к решению общенациональных задач и не менее важных повседневных задач. В этом залог процветания».

Если какая-либо инициатива найдет поддержку, она будет оформляться в проект. Под него будет собираться команда. Ее будут встраивать в муниципальные программы.

– Сфера деятельности вашего управления имеет ограничения?

– Нет. Опять же приведу в пример слова нашего главы. «С начала года в администрацию Владивостока поступило более 12 тысяч обращений от жителей города. Большая часть из них требует системных решений и подключения к этому процессу других уполномоченных органов власти. Безусловно, это важный инструмент обратной связи, но его смысл не в том, чтобы копить жалобы, а в том, чтобы подредактировать курс и сделать это вместе. Об этом и говорил президент: «Мы способны решить любые задачи, только если будем вместе». Мы работаем в том же русле и от наших жителей ждем инициативы и предложений, важно включаться в жизнь города. А их эффективной реализацией в администрации займется новое управление», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Отмечу, что проект подразумевает что-то новое. Если результат начинает повторяться, то его надо включать в функциональное звено других управлений. Мы не подменяем органы власти, но ищем новое, необычное и нужное. Хотя в случае необходимости будем подключать коллег, депутатов, структуры региона и федеральной власти.

Сейчас общими усилиями будем формировать инвестиционный портал для нашего города. Взять тему по возрождению прибрежного сообщения – она касается не только Владивостока, она гораздо шире. Для реализации задумок мало одного желания власти, нужно привлечь еще и бизнес. А на пользу это пойдет всем людям, туристам в том числе. И налоги будут пополнять казну города, вместо того чтобы тянуть средства из местного бюджета. В перспективе займемся «умными» остановками общественного транспорта, прогулочными зонами, лесопарковыми анклавами, сбором брошенных шин, поддержкой ТОСов и многим другим.

Хотя многие вещи уже делаются без излишнего пиара. К примеру, жители Военного шоссе самостоятельно почистили от мусора участок Первой речки, мэрия помогла его вывезти. А на улице Калинина люди при помощи своего ТОСа высадили цветы и облагородили территорию.

У нового общественного движения во Владивостоке должен быть девиз «Видишь? Можешь? Сделай!». Вместе проще решать городские задачи. А их реализацией будет заниматься проектное управление.

Справка «В»

Кирилл Батанов из семьи профессиональных геологов. В 2006 году окончил ДВГТУ. При этом еще после школьной скамьи занялся предпринимательской деятельностью. После окончания вуза работал на руководящих должностях в крупных приморских бизнес-проектах. Был помощником депутата Госдумы Виктора Черепкова, был в команде вице-губернатора Константина Богданенко в его бытность депутатом ЗС ПК, работал у Виталия Веркеенко общественным помощником по вопросам развития ТОСов.

Автор: Николай КУТЕНКИХ