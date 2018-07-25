Незаконную торговлю прекратить. Быстро и жестко Но предпринимателям нужно предложить простые и понятные пути для легализации торговли

Ликвидацию самовольно установленных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа обсудили на совещании под руководством главы города Виталия Веркеенко. По итогам создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Роспотребнадзора, УМВД и других уполномоченных структур.

На повестке дня один важный вопрос: прекратить незаконную торговлю во Владивостоке раз и навсегда. Необходимо создание механизма, эффективного и действенного, по наведению порядка в городе в части работы с НТО, подчеркнул Виталий Веркеенко.

«Проблема незаконной предпринимательской деятельности общая, от нее страдают прежде всего жители нашего города, которые зачастую покупают товары сомнительного качества, не могут пройти по тротуару, который занят торговыми палатками, и ни один из уровней бюджета не получает ни копейки от такой деятельности. Согласно 30-МПА город может проводить процедуры по сносу таких объектов, но при взаимодействии с федеральными структурами полномочия по немедленному пресечению незаконной деятельности гораздо шире. Поэтому мы предлагаем скоординировать наши действия и создать совместную рабочую группу для решения этой задачи», – отметила первый заместитель главы администрации города Екатерина Химич.

Представители федеральных структур поддержали это предложение. На совещании обсудили меры по ликвидации незаконной торговли, в том числе изъятие продукции, качество которой вызывает сомнение, и демонтаж самих объектов. Действенной мерой может стать увеличение стоимости услуг демонтажа и хранения незаконных объектов на период рассмотрения дел об административных правонарушениях. Пока же затраты на последнюю несет, по сути, городской бюджет. Получив предписания административных комиссий, владельцы имеют возможность самостоятельно убрать свой объект, но предпочитают не тратить на это средства, а, заплатив низкий штраф, возвращают незаконные объекты на улицы города спустя всего несколько дней после демонтажа.

«Эту брешь в системе необходимо устранить. Меня интересуют решения, которые позволят перестать бороться с ветряными мельницами и раз и навсегда устранить проблему. Борьба с незаконной торговлей – это не разовая акция, а совместная, скоординированная и твердая позиция. Незаконную деятельность нужно убирать с городских улиц жестко и быстро. Уличная торговля во Владивостоке приемлема только на благо города и его жителей. При этом хотелось бы призвать предпринимателей к благоразумию и соблюдению новых правил. Наши требования – это размещение в строго отведенных местах, прозрачное пополнение городского бюджета, белые зарплаты сотрудникам с уплатой соответствующих налогов, хороший внешний вид и продукция соответствующего качества», – заявил Виталий Веркеенко.

Предпринимателям нужно предложить простые и понятные пути для легализации торговли, подчеркнул мэр. Для этого управлением экономического развития города сейчас пересматривается схема размещения нестационарных торговых объектов. Из нее будут исключены объекты, нарушающие заключенные соглашения. На сегодняшний день выявлено около 200 таких точек НТО, отметил первый заместитель главы Владивостока Константин Лобода. Оставшиеся будут заключать договоры аренды по итогам конкурсных процедур.

По мнению специалистов, еще одним эффективным механизмом решения проблемы станет повышение штрафов за незаконную торговлю. Администрацией Приморского края уже разработан такой проект закона, предусматривающий также увеличение суммы штрафа за повторные нарушения. Законопроект разослан по муниципалитетам, его планируется рассмотреть в ближайшую сессию ЗС ПК.

Автор: Отдел новостей «В»