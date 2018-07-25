В едином стиле. И по конкурсу Новые требования к размещению нестационарных торговых объектов начали действовать во Владивостоке.

Как рассказали в управлении экономического развития городской администрации, теперь расчет платы будет производиться исходя из среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков города. Планируется, что договоры будут заключены до середины августа.

«Предприниматели, которые намерены включиться в схему размещения НТО, участвуют в аукционе при условии, что на место размещения НТО претендуют другие предприниматели. В случае отсутствия претендентов предпринимателя включают на заявленное место в схему без аукциона», – рассказали в управлении.

Цена за каждое место будет зависеть от площади НТО и территориального размещения. Первую оплату предприниматели должны будут вносить в течение 10 банковских дней с даты заключения соглашения.

Схема размещения НТО является правоустанавливающим документом законности размещения торговых точек на улицах города. Сейчас по поручению главы города она пересматривается административно-территориальными управлениями Владивостока на предмет соответствия потребностям жителям районов, требованиям к размещению, внешнему виду и качеству продукции. На исключение из схемы руководителями АТУ подано уже около 200 объектов.

«Считаю, что нововведения позволят упорядочить деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, сделают ее прозрачной, приведут к созданию единой стилистики НТО, что сделает Владивосток более комфортным и привлекательным как для бизнеса, так и для жителей и гостей города», – рассказал начальник управления экономического развития администрации города Александр Вициенко.