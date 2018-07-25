Глава Владивостока не нашел в НТО социальных цен В торговле все должно соответствовать: и вид, и качество. И мера ответственности

В краевом центре проходит реформа системы нестационарной торговли. Общественные пространства города очищают от незаконных, хаотичных и разномастных ларьков, портящих внешний облик приморской столицы.

Для остальных нестационарных объектов, как уже писал «В», глава города поручил разработать прозрачный и эффективный порядок работы на конкурсной основе, а также единые требования к внешнему виду торговых точек. Доходы от работы НТО (нестационарные торговые объекты) должны идти напрямую в городской бюджет.

Схема НТО была задумана как система обеспечения товарами первой необходимости в шаговой доступности по невысоким ценам, которые торговцы должны обеспечивать, так как не платят за аренду земли и торговых площадей. Но за последние годы схема НТО разрослась с 1300 утвержденных мест до почти 4 тысяч палаток и ларьков. Многие из них имеют неприглядный вид и располагаются в пешеходных зонах и даже в автомобильных. Кроме того, товары в некоторых таких торговых точках не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, продукты питания не имеют подтверждающих качество документов – такие сигналы поступают от Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Улица Русская – как раз такой случай. На небольшом участке между автобусной остановкой и стационарными магазинами расположились более 20 прилавков с овощами, колбасой и халатами. Напротив, через дорогу, слева от кинотеатра, бельевые веревки с товаром натянуты прямо между деревьями, а рядом на пне, импровизированном прилавке, в жаркий полдень разложено парное мясо.

«И где здесь социальные цены? – справедливо поинтересовался глава города Виталий Веркеенко в ходе недавней рабочей поездки по Советскому району Владивостока. – Где документы на продукцию? Холодильное оборудование работает?»

«Потом включим», – отвернулся продавец.

Выяснилось, что в фургоне, из которого торговали мясом, рефрижератор не работал. Недобросовестные торговцы спешно собирали вещи.

Глава города акцентировал: НТО должны отвечать за качество своего товара и содержать в надлежащем состоянии свою территорию, чтобы вокруг продуктов питания не было пыли и мусора. Кроме этого, без внимания не остались бесхозные брошенные объекты возле торговых точек.

Проходящие мимо горожане, слыша поручение главы города провести рейды по торговым рядам на предмет санитарии, выражали одобрение. Ведь многим жителям микрорайона хочется, чтобы рынок был всегда чистым, а на прилавках была только свежая продукция.

Глава города поинтересовался, какую зарплату получают продавцы НТО.

«Только белая. 13 тысяч рублей. На всю семью хватает. Не жалуюсь», – ответил один из работников НТО на Русской.

Как оказалось, большая часть работников получает зарплату в конвертах, а значит, в минусе и продавцы, и город, не получающий ни НДФЛ, ни арендной платы за торговлю на улицах. Вскоре размещение в схеме НТО станет платным, доходы от аренды пойдут в городской бюджет, сделать этот процесс прозрачным поручил глава краевого центра.

Бизнесменам Виталий Веркеенко, в свою очередь, напомнил о том, что сотрудникам необходимо платить белую заработную плату и не уклоняться от выплаты налогов в бюджет города.

«Сегодня большую часть доходов городского бюджета составляют платежи по налогу на доходы физических лиц, – отметил глава. – Поддерживаю развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь владивостокцев – комфортнее и обязательно платят налоги в городской бюджет».

Константину Лободе, первому заместителю главы города, Виталий Веркеенко поручил усилить работу по наведению порядка в районах города, персональная ответственность – на руководителях административно-территориальных управлений (АТУ).

«Запустили город донельзя. Вы – начальники районов, наизусть знаете места, в которых появляются такие незаконные торговые точки. Соответствующие полномочия вам даны. Проводите рейды совместно с полицией, предпринимайте нужные меры, но порядок обеспечьте», – заявил Виталий Веркеенко.

Отметим, еженедельно специалисты АТУ, администрации города, краевого департамента лицензирования и торговли, инспектора Россельхознадзора и Роспотребнадзора выходят в рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли. В месяц специалисты выписывают более 100 штрафов об административных правонарушениях, которые скоро существенно вырастут.

Автор: Отдел новостей «В»