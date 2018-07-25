По газонам не ходить! И тем более не ездить! Власти учтут предложения горожан по новым правилам благоустройства. Штрафы за нарушения точно повысят

Публичные слушания по проекту новых Правил благоустройства городских территорий Владивостока, состоявшиеся на минувшей неделе, наглядно показали, что более всего волнует горожан в вопросах формирования цивилизованной городской среды.

– Сам факт появления такого проекта очень важен, он, кстати, включает 131 страницу, – подчеркнула активистка Валентина Печонкина. – Специалисты поработали плодотворно. Сильная сторона нового документа – запрет парковки на газонах. Для нас, жителей микрорайонов, это очень актуально. Газоны ведь повсеместно находятся в удручающем состоянии! Но теперь есть механизм воздействия на автомобилистов. Замечательно и то, что появился начальный предел в 10 метров, на расстоянии которого должна находиться парковка от дома. Вот только нужно разработать механизм реализации новых правил. Если не предложить водителям альтернативу – места для парковок, они так и продолжат занимать газоны.

С этим мнением согласились все участники слушаний: проблема парковок возле жилых домов и заставленных автомобилями газонов знакома всему городу.

Запреты будут жесткими

Отметим, что в слушаниях по проекту новых правил благоустройства, разработанных по поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко, участвовали специалисты администрации города и представители думы, общественность, эксперты. Прозвучало немало вопросов, были озвучены замечания и предложения. Каждое из них детально проработает муниципальная комиссия и включит в итоговый проект правил, который будет направлен на рассмотрение городских депутатов.

Напомним, что предварительно проект активно обсуждался в Думе Владивостока и был принят в первом чтении, после чего администрация представила документ жителям города. Экспозиция проекта была организована в здании администрации на улице Западной, 15, познакомиться с ним все желающие могли также в МФЦ, в общественной приемной главы города, в Центре развития предпринимательства и на сайте мэрии. Внести свои предложения мог каждый. По словам заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры Петра Карпова, до начала слушаний поступило без малого три десятка предложений и замечаний, которые будут рассмотрены и включены в проект правил.

– За основу новых правил были взяты ранее существовавшие положения, утвержденные постановлением администрации Приморского края, а также правила, ранее работавшие во Владивостоке. Однако теперь добавлены положения, основанные на практической деятельности органов городской администрации. В частности, появились достаточно жесткие запреты. Они касаются той же парковки на газонах, незаконной торговли, проведения земляных работ. Следующий шаг – значительное увеличение административных штрафов за данные правонарушения, – подчеркнула начальник отдела правового управления администрации Владивостока Наталья Лискина.

Хватит позорить город старыми шинами!

Активисты, пришедшие на слушания, выражали не только свое мнение, но и мысли и идеи своих соседей, знакомых, сослуживцев – в общем, широкого круга горожан.

Представитель ТОС «Брянская» Раиса Прокофьева ратовала за появление в городских скверах и парках детских комплексов: горок, качелей, машинок. По ее словам, оплатить приобретение и установку малых архитектурных форм (так называемых МАФов) могли бы предприниматели, получив при этом свою выгоду от размещения на качелях и горках собственной рекламы. Ничего страшного, что малыши, которым нужны эти МАФы, не умеют читать, зато отлично читают и считывают информацию их родители и бабушки-дедушки, выходящие на прогулки с внуками.

Роман Науменко обратил внимание на то, что граждане во время проведения земляных работ, в частности ремонта пешеходных зон, вынуждены ходить по проезжей части. Он предложил прописать в правилах нормы, в соответствии с которыми на время работ пешеходов обеспечивали бы специальными коридорами (крытыми тротуарами). Кроме того, Роман предложил на время земляных работ закрывать зеленые насаждения фанерными щитами, а также запретить использовать при благоустройстве придомовых территорий старые покрышки. Это и неэстетично, и неэкологично, и, вообще, позорно для уважающего себя города.

Также активист обратил внимание на тщетность борьбы с расклейщиками рекламных объявлений и предложил возложить ответственность за появление рекламных листовок на городских зданиях, остановках, ограждениях, столбах не только на расклейщиков бумажной продукции, но и на бенефициаров – заказчиков рекламируемых услуг.

Другой горожанин, Сергей Селифанов, высказал неудовольствие по поводу ограничения льготной категории граждан, имеющих право на вырубку зеленых насаждений без компенсации, лишь многодетными семьями. По его мнению, эту категорию нужно расширить за счет молодых семей и пенсионеров.

Участники слушаний высказывали также пожелания по благоустройству набережных зон, внедрению единого общегородского дизайн-кода для всех нестационарных торговых точек, по содержанию территорий скверов и парков, по запрету на складирование отходов в неустановленных местах, сброс жидких бытовых отходов от многоквартирных домов и торговых объектов в систему ливневой канализации, по сносу зеленых насаждений и обработке зеленых зон не только от клещей, но и от прочих насекомых, в частности от комаров (как это было в советское время). Некоторые предлагали упростить правила для индивидуальных домовладений, в том числе в отношении пересадки саженцев на территории личных участков.

– У меня есть возможность брать собственные саженцы и предлагать бесплатно пересаживать их на придомовые территории близстоящих многоэтажек. Но для этого мне нужно брать специальное разрешение! – возмущалась одна из женщин.

Все внесенные предложения и замечания были учтены представителями городской администрации. Они будут рассмотрены и включены в итоговый проект правил благоустройства. Документ с внесенными поправками будет подготовлен ко второму и третьему слушанию в городской думе.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО