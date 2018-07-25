«Лемма» – выбор раз и навсегда Популярное радио для всей семьи уже 22 года в эфире

Информационно-музыкальная радиостанция «Лемма», вещающая в Приморском крае на частоте 102,7 FM, отпраздновала, по собственной формулировке, «золотой» юбилей: 22 июля популярному радио исполнилось 22 года.

Впервые радиостанция вышла в эфир 22 июля 1996 года на частоте средних волн 783 Ам во Владивостоке. В июне 2000-го «Лемма» выиграла конкурс на частоту 102,7 FM с концепцией «Информационное вещание».

Первые годы работы, до 2002-го, наполнение радио было общественно-политическим. О многом говорил девиз-слоган – «Свободный голос Приморья». Гостями студии прямого эфира были и представители власти, и представители оппозиции, лидеры и участники различных движений. Радиостанция всегда высказывала свою точку зрения на происходящие события.

Все годы вещания «Лемма» являлась и является информационно-музыкальной радиостанцией. По сей день в эфире звучат разговорные программы на злободневные, наполненные необходимой информацией интересные темы, касающиеся Владивостока, Приморья, всей страны и мира.

К 2004 году «Лемма» была признана самой слушаемой радиостанцией Владивостока и Приморья. В 2008-м в сетку эфира добавили зарубежные хиты, а с мая 2011-го на частоте 102,7 FM сбалансированно стала звучать популярная современная русская и зарубежная музыка, а также золотые хиты 70-х, 80-х и 90-х, а затем и 2000-х годов.

На «Лемме» звучат не просто выпуски новостей и музыка. Радиостанция ведет постоянный диалог со слушателями. Программная сетка выстроена таким образом, чтобы жители Владивостока и Приморья могли утром, днем и вечером позвонить в эфир любимой станции и поговорить, высказать свое мнение по тому или иному вопросу, просто передать привет близким.

Не раз коллектив «Леммы» побеждал на фестивалях информационных программ региональных радиостанций «Вместе радио» в самых разных номинациях. В 2016 году Дальневосточная гильдия работников пресс-служб Приморского отделения Союза журналистов наградила «Лемму» дипломом за победу в номинации «Радиостанции – лучшее СМИ Приморского края».

По наполнению новостных выпусков «Лемма» вне конкуренции. Радиостанция сообщает о главных событиях города, Приморья, России и мира. Но особое внимание уделяется событиям, происходящим во Владивостоке. Корреспонденты ведут прямые трансляции из кабинетов власти, с улиц города, со стадионов, из кинотеатров, с различных мероприятий.

Не раз информационная служба «Леммы» завоевывала награды в номинации «Победитель национальной премии «Радиомания». Это единственная радиостанция, входящая в топ-20 самых цитируемых СМИ Приморья.

В 2017-м в ежегодном региональном интернет-конкурсе «Торговая марка года» радио «Лемма» завоевало Гран-при в номинации «Региональный бренд» и серебряный приз в номинации «Популярный бренд». На сегодняшний день команда радио «Лемма» решает различные маркетинговые задачи, проводит эксклюзивные акции и осуществляет проекты, разрабатывает и создает программы под запросы рекламодателей.

У «Леммы» есть собственное, ни на кого не похожее лицо. Это радио формирует общественное мнение. Вот уже 22 года радио «Лемма» – самая узнаваемая станция в ежедневном эфире Владивостока. Уникальные программы, популярные ведущие, живое общение с гостями студии и слушателями и всегда хорошее настроение – все это радио «Лемма», частота общения для всей семьи!

В честь дня рождения желаем коллективу радио «Лемма» радости и счастливого блеска в глазах. Пусть всегда с вами будут любимое дело и успех, пусть работа приносит и удовольствие, и достойные доходы. Пусть в жизни не будет места огорчениям и грусти, пусть гармония и безмятежность идут рука об руку, а истинные друзья познаются только в радости!

Автор: Отдел новостей «В»