«Инцидент» заставит ответить на жалобы В России начали следить за реакцией региональных чиновников на жалобы граждан в социальных сетях. Как сообщает РБК, запуск программы «Инцидент менеджмент» инициировало правительство РФ, а систему разработала компания «Медиалогия». Сообщается также, что уже в 2019 году система заработает по всей стране.

«Инцидент менеджмент» – это система мониторинга, которая позволяет отслеживать сообщения (жалобы, вопросы и благодарности) в пяти популярных в России социальных сетях и реакцию на них властей. Система работает в браузере и не требует установки дополнительных программ на рабочие компьютеры. За отзывами и реакцией сообществ в «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке», «Инстаграме» и «Твиттере» следит региональный администратор. Предполагается, что этим будет заниматься сотрудник информационного управления правительства региона. По данным РБК, именно этот человек будет решать, какие из сообщений нуждаются в ответе властей. После сортировки каждый вопрос направится в профильный департамент или муниципалитет – в зависимости от масштаба проблемы.

Ответы от чиновников направляются обратно администратору, который должен разослать сообщения с ответами по соцсетям. Несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс – он будет называться «инцидент», и тогда ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети.

На каждый «инцидент» местным властям даются сутки. За результатом работы программы могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента.

Как пояснил РБК чиновник, присутствовавший на обучающем семинаре по использованию «Инцидент менеджмента» в одном из регионов, в Кремле хотят локализовать негатив и контролировать повестку именно в соцсетях, потому что считают, что нужно быть ближе к потребителю информации, а соцсети становятся все более популярны.

Автор: Анна МИРОНОВА