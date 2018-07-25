С таким моржом и на утиную охоту можно Морж Миша – безусловная звезда, можно сказать, поп-кумир Приморского океанариума. Аквариум, в котором он плавает, и его выступления на ежедневном шоу собирают сотни зрителей. А уж сколько в Интернете лайков получили фотографии и видео с Мишей!

А теперь Мишин репертуар пополнился еще одним номером.

Как сообщила пресс-служба океанариума, теперь морж достоверно пародирует утиное кряканье.

– Мы не учили Мишу специально произносить этот звук, просто в природе для общения моржи используют очень разные по звучанию сигналы, – пояснил тренер Приморского океанариума Антон Орлов. – Чтобы из звука, издаваемого Мишей, получился номер, нужно было это умение закрепить.

Всего в арсенале у любимца публики около 40 номеров, многие из них многосоставные. Например, номер с рабочим названием «Качать пресс»: артист весом 800 килограммов сначала разворачивается, укладывается на спину, убирает ласты за голову и только потом поднимается и опускается, выполняя упражнение.

Миша – артист с характером. У него есть две программы выступления – длинная и короткая, и какая именно будет исполнена нынче, во многом зависит от его настроения. Но, независимо от расположения духа, ластоногая звезда всегда посылает воздушные поцелуи поклонникам своего таланта и с удовольствием принимает аплодисменты.

Автор: Отдел новостей «В»