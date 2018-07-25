У России и Китая свой чемпионат. Музыкальный Во второй раз во Владивостоке в кампусе ДВФУ 31 июля и 1 августа пройдет Международный музыкальный чемпионат. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, участие в нем примут свыше полутысячи юных талантов из КНР и разных городов ДФО.

За победу участники чемпионата будут бороться в номинациях «Вокал», «Хореография», «Балет», «Музыкальные инструменты». Победителей, призеров и участников наградят кубками, сертификатами и дипломами. Кроме того, за первое место в каждой номинации предусмотрен денежный приз 30 тысяч рублей.

– Основная задача чемпионата – развитие детского и молодежного культурного обмена между двумя странами – Россией и Китаем, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», председатель жюри чемпионата Андрей Волков. – Наши приморские творческие коллективы и исполнители планируют также принять участие в аналогичном чемпионате в КНР.

Первый чемпионат, прошедший в июле 2017 года, привлек более 400 участников из 22 провинций Китая и множество конкурсантов из городов и районов Приморья.

Автор: Отдел новостей «В»