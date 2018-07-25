Не страшны им ни вода и ни трасса В минувшие выходные жители Владивостока и гости из Хабаровска, Биробиджана, Находки, Вилючинска и т.д., ведущие спортивный образ жизни, приняли участие в соревнованиях Ironteam Triathlon, проходивших на острове Русском.

От Канала до ДВФУ и обратно участники соревнований должны были помериться силами в трех видах спорта: плавании, беге и гонках на велосипедах.

Более 200 профессиональных спортсменов и просто любителей экстремального отдыха пробежали 5 километров, проплыли 750 метров и 20 километров намотали на велосипеде, получив и удовольствие, и тренировку, ведь гонка проходила под жарким солнцем и в типичной для приморского июля духоте. Но истинным спортсменам никакие капризы климата не страшны! По крайней мере, сил на приветствие фотокору «В» Алексею Воронину у них хватало.

Автор: Отдел новостей «В»