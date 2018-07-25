Всем военным и штатским прибыть на берег! Столицу Приморья ждут морские торжества

День ВМФ, День Крещения Руси, День Нептуна, вечер авторской песни – на этой неделе жителям и гостям Владивостока скучать не придется. Нас ждут необыкновенно праздничные и яркие события. «В» уже рассказывал о культурной программе, которую подготовили ко Дню ВМФ командование ТОФ и администрация Владивостока. Но хотелось бы напомнить еще раз, чтобы никто не пропустил и потом не жалел до следующего года о своем отсутствии на городском веселье.

Под звук гитары звонкой

Череда мероприятий начнется уже сегодня, 25 июля: в Театральном сквере пройдет вечер исполнителей авторской песни, посвященный памяти Владимира Высоцкого, а на набережной Спортивной гавани (зона амфитеатра) – вечер бардовской песни, посвященный памяти известного приморского барда Сергея Булгакова. Начало – в 18 часов.

Со Дня Крещения Руси…

В субботу, 28 июля, в 12 часов в Адмиральском сквере состоится праздничное мероприятие, посвященное 1030-летию со Дня Крещения Руси. В программе – концерт (выступление вокальных и хореографических коллективов и исполнителей), выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества, тематическая викторина с призами.

Здравствуйте. Царь.

Морей и океанов

Субботнее веселье продолжится на набережной Спортивной гавани – 28 июля с 14 до 18 часов здесь состоится День Нептуна. Этот праздник Владивосток будет отмечать впервые, грех пропустить.

Всех гостей ждет обширная концертная программа. На сцене выступят лучшие творческие коллективы города, прозвучат вокальные композиции, зрители увидят яркие хореографические номера. Ну а изюминкой торжества станет театрализованное представление «Шествие Нептуна». Царь морей пожалует к нам со всей свитой.

Гостям праздника предложат игры, конкурсы и викторины, мастер-классы по созданию бижутерии. Можно будет украсить себя аквагримом – ну какой же праздник без веселых физиономий! Детей будут развлекать аниматоры.

К вечеру здесь же развернется книжный маркет «Море, море…» – приглашают издательства «Рубеж», «Валентин», Niding.publ.UnLTd, «Камчатпресс», «Русский остров», книжные магазины «Владкнига», «Луна и грош», «Убежище 14», «Хлебозавод», «Заря» и другие.

Как рассказали в управлении культуры администрации Владивостока, планируется, что День Нептуна станет традиционным, и это логично и правильно для нашего морского города.

Белые кители, блестящие кортики…

Ну а в воскресенье, 29 июля, во Владивостоке пройдет традиционный и любимый приморцами праздник – День ВМФ. Кстати, полюбоваться на парадный строй кораблей в акватории Амурского залива можно уже сейчас.

Как сообщает пресс-служба ТОФ, возглавит строй флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», за ним место в парадной линии займут большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», эскадренный миноносец «Быстрый», госпитальное судно «Иртыш», учебный корабль Балтийского флота «Перекоп». Далее будут ошвартованы судно связи «Курилы», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-79», базовый тральщик «БТ-256», большая дизельная подводная лодка «Б-187». Замкнет парадный строй пограничный корабль «Командор».

Руководить морским парадом назначен командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга. Принимать парад будет командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Напомним, что на берегу в военно-спортивном празднике планируется задействовать более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тысячи военнослужащих ТОФ. Впервые зрителям продемонстрируют современные БТР-82А: два ротных комплекта бронетранспортеров недавно получила 155-я отдельная бригада морской пехоты ТОФ. Все боевые машины были быстро освоены экипажами «черных беретов» и даже участвовали в июньских учениях в Хасанском районе. Настало время показать их красу и мощь в парадном строю.

В торжествах примут участие драматический театр и ансамбль песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы, участники движения «Юнармия» и детские патриотические клубы города.

Представление начнется с театрально-музыкальной композиции «Военные моряки российского флота высаживаются в бухте Золотой Рог». Далее в исторической реконструкции гости праздника увидят знаковых для нашего города людей и знаменитостей, в разные годы посещавших Владивосток.

После этого действо переместится в акваторию Амурского залива, где малые противолодочные корабли осуществят поиск и уничтожение обнаруженной подводной лодки условного противника с применением противолодочного оружия. Для исключения подрыва десантных кораблей на морских минных заграждениях противника базовые тральщики выполнят траление места высадки морского десанта и осуществят подрыв условно обнаруженных плавающих мин.

Силы специального назначения ТОФ покажут действия группы по захвату подлодки условного противника, а военнослужащие инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения подготовят плацдарм для высадки морского десанта. Зрелищными эпизодами станут действия десантно-штурмовых групп и высадка морского десанта с большого десантного корабля «Пересвет» на Водную станцию ТОФ при огневой поддержке с новейшего корвета ТОФ «Совершенный».

Завершатся праздничные мероприятия во Владивостоке салютом в честь Дня Военно-морского флота России.

Напомним также, что в эти дни в городе проходит Морской салон, основной площадкой которого стал кампус ДВФУ. На 33-м причале можно посетить выставку судов и кораблей, увидеть ледокол, прогулочные катера, противодиверсионный катер «Грачонок», гидрографическое судно «Виктор Фалеев», сторожевой корабль «Охотник», патрульный катер «Соболь», парусники «Надежда» и «Паллада».

Автор: Отдел новостей «В »