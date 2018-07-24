В Волгограде «Луч» собрал рекордное число зрителей Вторую игру подряд владивостокский «Луч» проиграл на старте очередного чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Вслед за поражением от подмосковных «Химок» на домашнем стадионе «желто-синие» остались ни с чем и в выездном матче против «Ротора» в Волгограде.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне последнюю гостевую игру наша команда также проводила в городе на Волге и уступила тогда со счетом 4:2. 22 июля «Луч» вновь оказался на стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу в России. Нельзя не отметить, что на трибунах собралось рекордное для второго тура ФНЛ количество зрителей – 30611 человек.

Дорога в Волгоград заняла у «тигров» почти сутки, поскольку из-за проблем с авиабилетами им пришлось лететь с двумя пересадками – в Новосибирске и Москве. Сама игра с «Ротором» началась в 19.00 по местному времени, то есть в 2 часа ночи по Владивостоку. Все это сказалось на физических кондициях приморских спортсменов.

Несмотря на усталость, лучовцы на равных сражались практически весь матч. А в концовке поединка и вовсе навалились на ворота соперника. Однако на завершающей стадии каждой атаки их подводила неточность.

Судьбу матча решил точный удар нападающего хозяев Александра Коротаева на 72-й минуте встречи. После подачи углового у наших ворот последовал удар с близкого расстояния в створ полузащитника «Ротора» Азата Байрыева. Приморский вратарь Александр Котляров мяч отбил. Однако первым возле него оказался форвард хозяев. Остается только гадать, почему защитники «Луча» не помогли своему голкиперу и позволили волжанам в этом игровом отрезке хозяйничать в нашей штрафной площадке.

– В случившемся поражении виним только себя, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луча» Рустем Хузин. – В первом тайме мы играли от обороны, на поле выпустили сразу пять защитников. Надеялись уберечь свои ворота. В нападении игру строили на контратаках. Затем перестроились и были голевые моменты. Но в середине второго тайма пропустили обидный гол. Моментально перестроили свои порядки, отправили в атаку сразу трех нападающих. Побежали отыгрываться и создали несколько перспективных моментов для взятия ворот «Ротора». К сожалению, не смогли дожать соперника. Мы особо готовились к этому матчу. Знали про прессинг команды волжан. Тяжело было в первом тайме, тяжело входили в игру после трудного перелета. Некоторые игроки меня сегодня неприятно удивили, будем разбираться. При этом задача перед командой остается прежней: побеждать в каждом матче и не опускаться в зону вылета. Будем усиливаться, поэтому не сомневаюсь, что победы придут.

По итогам двух туров «желто-синие» находятся в подвале турнирной таблицы. Вместе с нами очков не набрали «Авангард», «Зенит-2», «Факел», «Армавир» и, что особенно удивительно, «Балтика», которая в межсезонье заявляла о своих амбициях по выходу в высшую лигу. А вот лидерами турнира неожиданно для болельщиков стали «Шинник», «Тамбов» и «Томь», набравшие по шесть очков.

В следующем туре «Луч» на стадионе «Динамо» во Владивостоке примет клуб «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Сразятся два аутсайдера.

Автор: Николай КУТЕНКИХ