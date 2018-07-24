Задолженность по жилищным займам растет Количество ипотечных договоров в Приморье выросло с начала года в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Так, с января по июнь в крае оформлено 5,7 тысячи договоров ипотеки, в то время как за тот же период 2017 года их количество составило 3,8 тысячи.

При этом объем жилищных займов, предоставленных с начала года, на 1 июня 2018-го достиг 12,4 млрд рублей, что в 1,7 раза больше сопоставимого показателя прошлого года.

Процентные ставки по ипотечным кредитам за год снизились почти на 2 процентных пункта: средневзвешенная ставка на 1 июня 2017 года равнялась 11,5 %, на 1 января 2018 года – 10,5 %, на 1 июня 2018 года – 9,7 %.

С начала 2018 года задолженность по ипотеке выросла на 9,5 % – до 63,5 млрд рублей. И все же уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам остается низким – менее 1 %.

Автор: Отдел экономики «В»