Кредиты вместо сбережений Все больше россиян живет на заемные средства. Это не опасно?

По данным опроса «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения», проведенного по заказу Центробанка РФ, у большинства россиян нет сбережений. При этом почти половина наших соотечественников имеют действующие кредиты. Не опасна ли для людей и экономики в целом жизнь без сбережений, но в кредит, разбиралась корреспондент портала Banki.ru Анна Пономарева.

Две трети россиян – без средств на черный день

В ходе сбора информации у граждан интересовались: «Есть ли у вашей семьи сбережения?» 64 % опрошенных ответили «нет». Тем, у кого сбережения все-таки есть, задали вопрос, уменьшились ли они, увеличились или остались прежними. Большинство респондентов – 52 % – ответили, что размер сбережений у них остался прежним, у 30 % сбережения выросли, у 16 % – уменьшились.

За последние три месяца 49 % опрошенных сталкивались с необходимостью отказаться от ранее запланированных крупных расходов по причине экономии, а 26 % ничего не планировали. Приходилось экономить на товарах, продуктах и услугах 58 % опрошенных.

По данным того же опроса, у 41 % есть действующие кредиты.

В Объединенном кредитном бюро сообщили, что в настоящее время кредиты есть у 54,7 млн человек – это 72 % от экономически активного населения. Средний размер долга россиянина с кредитом составляет 240,7 тыс. рублей.

При этом суммарный размер банковских вкладов населения за первые пять месяцев этого года вырос лишь на 1,3 %, отмечается в мониторинге экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара. Это минимальное значение за последние несколько лет, причем в мае 2018 года приток вкладов вообще приостановился (тем не менее к началу июня объем банковских вкладов физлиц составил рекордную величину – 26,9 трлн руб.). В то же время в сфере банковского кредитования населения, отмечают эксперты, складывается противоположная картина.

«Кредитование активно растет – задолженность населения по банковским кредитам (с начала года. – Прим. ред.) выросла на 7 %, достигнув максимума в 13,5 трлн руб. Прирост кредитной задолженности ощутимо превышает увеличение банковских вкладов физлиц. Это дает основания для экспертного заключения: домашние хозяйства переходят к кредитной модели потребления, что вполне естественно в условиях стагнирующих доходов», – к такому выводу пришли исследователи.

Умеем тратить, но не копить

Портал Banki.ru поинтересовался у экспертов, опасен ли рост кредитования при отсутствии сбережений.

Как отмечает вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов, результаты проведенных в этом году исследований рынка показывают, что число россиян, которые откладывают на черный день, значительно сократилось по сравнению с прошлым годом.

По его мнению, подобное изменение предпочтений обусловлено одновременно несколькими факторами. «Во-первых, снижением ставок по банковским депозитам, ибо выгода от простого хранения денег в банке становится все менее очевидной. Во-вторых, ростом доступности кредитов», – считает Владимир Кудряшов.

Доля граждан, выплачивающих банковские кредиты, не отражает степени угрозы для финансовой стабильности. В развитых странах этот показатель близок к 100 %, обращает внимание финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Куда важнее такой показатель, как долговая нагрузка, то есть отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу заемщика. Усредненный показатель нагрузки в России с 2016 года снизился с 40 % до 35 %. То есть сегодня кредиты съедают в среднем порядка трети доходов заемщиков. Рекомендуемый уровень комфортной нагрузки – 25–30 %. Опасным порогом считается 40–50 %, с такой кредитной нагрузкой уже проблематично справиться даже при незначительном ухудшении экономических обстоятельств. Снижение средней долговой нагрузки за последние два года мы связываем с постепенным возвращением доходов населения к росту, уменьшением ставок по кредитам и общей экономической стабилизацией», – говорит Бахтин.

От чего нужно отказаться, чтобы набить подушку безопасности

Отсутствие сбережений у большинства россиян связано во многом с невозможностью откладывать какие-либо деньги. Но эксперты указывают и на другие причины, в частности, на невысокий уровень финансовой культуры.

«Что касается причин отсутствия сбережений у большинства россиян, то здесь сказывается комплекс причин: невысокие реальные располагаемые денежные доходы, слабо развитая культура накоплений и невысокая финансовая осведомленность, большая склонность к вложениям в неденежные активы, прежде всего в недвижимость», – замечает Александр Бахтин.

«Отсутствие сбережений во многом связано с невозможностью их накопления. Ведь зачастую вся заработная плата уходит на потребительские нужды. Но еще одна не менее весомая причина – неумение, а то и вовсе нежелание сократить свои расходы ради накопления денежной подушки безопасности. Например, человек не готов отказаться от еженедельных походов по барам или кафе, ограничить ненадолго свой рацион в дорогостоящих продуктах или отказаться от покупки новой модели гаджета, чтобы накопить деньги», – указала первый заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева.

Автор: Евгений СИДОРОВ