Во Владивостоке формируют портфель инвестиционных проектов Глава Владивостока Виталий Веркеенко принял участие в заседании совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном собрании Приморского края, темой которого стало улучшение инвестиционного климата в нашем регионе, сообщает пресс-служба мэрии.

Заседание прошло в Думе Владивостока, его участниками стали председатель ЗС Приморья Александр Ролик, вице-губернаторы Приморского края Константин Богданенко, Дмитрий Братыненко, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, директор Инвестиционного агентства Приморского края Дмитрий Ямщиков и руководители представительных органов власти муниципалитетов Приморья.

Как напомнил собравшимся Константин Богданенко, по итогам 2017 года Приморский край занял одно из последних мест среди регионов страны в рейтинге инвестиционной привлекательности – 76-е. Причины такого положения вещей были внимательно проанализированы, изучен опыт 17 лучших регионов, разработана дорожная карта мер, которые должны быть приняты, чтобы исправить ситуацию.

«Президент страны поставил нам серьезную задачу: через несколько лет все регионы Дальнего Востока обязательно должны войти в тридцатку лучших по инвестиционному климату», – подытожил вице-губернатор.

Виталий Веркеенко в своем докладе подчеркнул, что созданные на федеральном уровне инструменты поддержки инвестиций – законы о ТОРах, свободном порте – предлагают существенные льготы и преференции предпринимателям, эти меры рациональны и уже работают. И все же пока инвестиционная привлекательность в крае далека от желаемой.

«Перед всеми нами стоят задачи серьезно улучшить деловой инвестиционный климат, синхронизировать действия всех имеющихся институтов развития, – отметил глава города. – При этом мы очень заинтересованы, чтобы инвестиционная деятельность развивалась не только во Владивостоке, но и во всех муниципалитетах края. Дело в том, что приморская столица перечисляет в бюджет края более 56 млрд рублей, это почти половина всего регионального бюджета, а обратно получает 6,7 млрд. Вот почему действительно нужно, чтобы экономика и предпринимательство активно развивались во всех без исключения районах края, которые также полноценно смогут перечислять свои налоги в общий бюджет».

Виталий Веркеенко подчеркнул, что борьба с объектами незаконной торговли, которые не платят никаких налогов и составляют недобросовестную конкуренцию законопослушному бизнесу, также является своего рода мерой создания благоприятного инвестиционного климата. Мэр также рассказал о тех мерах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности во Владивостоке, которые уже реализуются городскими властями – в дополнение к преференциям, установленным федеральным законодательством. Так, администрация города, выполняя требования закона «О свободном порте Владивосток», всего за 7 дней выдает разрешения на строительство (при условии представления полного пакета документов и соответствия документов законодательству). Для резидентов свободного порта установлена льгота по земельному налогу.

«Кроме того, в администрации Владивостока создана открытая и прозрачная система предоставления на конкурсной основе муниципальной недвижимости и земельных участков, на официальном сайте вскоре будет доступна полная информация о предлагаемых для аренды или приватизации объектах, мы уже начали этот процесс», – сообщил Виталий Веркеенко.

Также администрацией города подготовлен список объектов, предлагаемых для заключения концессионных соглашений: бизнес может выбрать любой из них, просчитать вложения и доходы и принять участие в конкурсе на заключение концессионного договора с администрацией на взаимовыгодных условиях.

Планируется скорректировать работу МКУ «Центр развития предпринимательства» – здесь будет сформирован портфель инвестиционных проектов города, а также обеспечено сопровождение их реализации в случае заинтересованности бизнеса. «Это одна из важнейших задач нового управления, созданного в администрации города, – управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив», – отметил Виталий Веркеенко.

Автор: Отдел новостей «В»