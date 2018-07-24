На южнокорейском направлении – пополнение Новый регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским Пусаном. Полеты в один из мегаполисов Страны утренней свежести, как сообщила пресс-служба края, начала выполнять корейская авиакомпания Eastar Jet. В августе к числу перевозчиков на южнокорейском направлении присоединится еще одна компания – Air Busan.

Маршрут Eastar Jet в Пусан будут обслуживать воздушные суда Boeing 737-800. Рейс будет выполняться ежедневно, кроме понедельника. C открытием данного рейса число вылетов на этом направлении выросло до 12 в неделю.

Отметим, в данный момент авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют семь перевозчиков: три российских – «Аврора», S7 Airlines и «Якутия» и четыре южнокорейских – Korean Air, JEJU air, T’way Air и Eastar Jet.

Автор: Отдел новостей «В»