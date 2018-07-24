Для реабилитации приморцев применят робота Уникальное оборудование – робот ExoAtlet – будет задействован врачами Медицинского центра ДВФУ в реабилитации пациентов с травмой спинного мозга, сообщает пресс-служба края.

Чудо-техника заменяет сразу трех физиотерапевтов. Занятия с ее помощью показаны в первую очередь для пациентов с последствиями инсульта и травмой спинного мозга. Как уточнили в медцентре, в течение месяца на базе университетской клиники пациенты с нарушениями нижних конечностей получат возможность тренироваться с использованием «железного костюма».

«В отдельных случаях, если спинной мозг травмирован не полностью, а травма произошла относительно недавно, есть шанс вообще избежать инвалидности», – уверяют специалисты.

Одним из первых пациентов, которые смогут прочувствовать на себе уникальную методику реабилитации посредством суперкостюма, станет приморец Дмитрий Боровко.

«Подобных роботов уже используют клиники Центральной России и Сибири. На Дальнем Востоке «пилотом» экзоскелета для тестирования в стенах реабилитационного центра ДВФУ станет пациент нашего центра Дмитрий Боровко. У него последствия после ДТП – травма спинного мозга. «Внешний скелет» будет способствовать его реабилитации», – отметили в медцентре.

ExoAtlet – медицинский экзоскелет для реабилитации и социальной адаптации малоподвижных людей. Это разработка российских ученых при поддержке Сколково, направленная на восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций опорно-двигательного аппарата. Главное условие для его применения – полная работоспособность рук пациента.

Робот-тренажер представляет собой конструкцию с моторизированным каркасом, который надевается практически как костюм. Вес конструкции составляет 23 килограмма, но пациент его не ощущает, так как робот предназначен для автоматической ходьбы, он носит и себя, и пользователя. В отличие от японского аналога российский чудо-робот спроектирован в соответствии с телосложением европейского человека, с учетом особенностей роста и веса до 100 килограммов.

«Теперь даже габаритные пациенты смогут вставать, садиться, ходить, подниматься и спускаться по лестницам под присмотром специалиста ЛФК», – подчеркивают эксперты в области реабилитации.

Врачи особо отмечают функционал техники. Так, вертикализация организма и ходьбы способствует нормализации артериального давления, увеличению объема легких, предотвращению дегенерации мышечных и костных тканей, повышению подвижности суставов.

Автор: Отдел новостей «В»