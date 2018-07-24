Горожане поддержали решение властей о закрытии мусоросжигательного завода Об этом говорят многочисленные позитивные комментарии в социальных сетях и отзывы, которые были направлены в адрес администрации Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Радмила Бернада – жительница микрорайона Вторая Речка, врач, работает в краевом физкультурном диспансере и в медицинском центре «Здоровье».

«Замеры показывают, что качество атмосферного воздуха соответствует нормам, и у меня нет поводов сомневаться – замеры производят сертифицированные организации, – говорит медик. – Но я хочу быть на 100 % уверенной, что все мы, жители Второй Речки, «БАМа» и Снеговой Пади, дышим чистым воздухом. Потому что лично я и многие другие часто чувствуем неприятный запах, исходящий от завода. Меня это напрягает. Поэтому рада, что мэр города принял такое решение и глава региона его поддержал».

Как подчеркнул заместитель начальника административно-территориального управления Советского района Леонид Примак, жалобы на неприятный запах в АТУ поступали часто.

«Если завод закроется или заработают фильтры, для жителей «БАМа», Снеговой Пади и Второй Речки это событие станет настоящим праздником», – отметил представитель районной администрации.

Сопредседатель Общественного совета партийного проекта «Городская среда» в Приморском крае, руководитель общественного проекта «Детство в радости без опасности» Майя Шалунова также поделилась мнением: «Комфортная городская среда – это не только благоустроенные скверы, безбарьерные пешеходные переходы и качественные детские площадки, но и чистый воздух, забота об экологии города. В последнее время в социальных сетях жители «БАМа» часто жаловались на удушающий дым. Писали об этом и СМИ, много обращений в органы власти было со стороны общественников. Поэтому, конечно же, новость о закрытии мусоросжигательного завода горожане встретили с воодушевлением, как событие долгожданное. Я тоже это решение поддерживаю и считаю, что необходимо вкладывать средства в технологическое развитие уже существующего во Владивостоке мусороперерабатывающего завода (расположенного в районе Горностая). Значительно увеличить долю перерабатываемых отходов позволит и экологическое просвещение, а также активная деятельность по популяризации экологического образа жизни со стороны общественных объединений».

В свою очередь, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, председатель координационного совета по проблемам экологии Приморского края Владимир Раков добавил: «Экологи города за такое кардинальное решение – за закрытие, за модернизацию завода или перенос его за пределы города. В таком устаревшем состоянии предприятие не должно дальше существовать».

Напомним, что глава Владивостока Виталий Веркеенко 16 июля с рабочим визитом посетил «Спецзавод №1» и обсудил ряд вопросов с его руководством. Детально изучив деятельность предприятия и отсутствие реалистичных планов по его модернизации, глава города принял решение о закрытии мусоросжигательного завода, подчеркнув, что решение поддерживает врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«Мы не имеем права на поддержку сложившейся экологической вакханалии. У нас с врио губернатора единая позиция на этот счет: завод необходимо закрыть. Причем до начала нового учебного года, когда большинство детей вернется с летних каникул. Вопрос только в том, как ускорить работы по созданию новой карты на улице Холмистой, открыть временную карту, а также наладить вывоз и утилизацию мусора на этот полигон. В ближайшее время обсудим с главой региона эти моменты», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Глава Владивостока дал первому заместителю Константину Лободе поручение проработать план действий по закрытию мусоросжигательного завода с учетом всех рисков и необходимых для этого ресурсов.

Добавим, что МУПВ «Спецзавод № 1» в этом году был выбран региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами. В случае закрытия завода специалистам мусоросжигательного предприятия будет предложено перейти на работу по линии регионального оператора либо в различные муниципальные предприятия. Об этом сообщил представитель оператора Сергей Лазарев. В одном из интервью журналистам он отметил, что работники завода – «это очень квалифицированные специалисты, которые делали все возможное, чтобы завод функционировал. Они не виноваты, что оборудование не менялось несколько десятков лет и не отвечает современным требованиям. Их стараниями завод работал, свои задачи по утилизации выполнял и отапливал целый микрорайон. Будем стараться максимально сохранить существующий кадровый потенциал завода».

Также, как сообщил Сергей Лазарев, для временного хранения мусорных отходов во Владивостоке будет организован новый полигон в границах комплекса по сортировке и переработке ТБО на Холмистой, 1. Туда будут свозить и те отходы, которые до этого везли на мусоросжигательный завод.

По словам главы приморской столицы, самое важное в решении вопроса с заводом – это курс на экологически безопасное развитие приморской столицы. Комфортная жизнь в микрорайонах города – залог процветания любого мегаполиса, считают представители администрации Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»