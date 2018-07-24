Светланская получила новую дорожную «одежду» Досрочно завершат реконструкцию улицы Светланской во Владивостоке между стадионом «Авангард» и остановкой общественного транспорта «Политехнический» (ДВГТУ). Масштабные работы ведет строительно-сервисная компания «ФедералСтрой» – подрядчик городской администрации.

Рабочие демонтировали старые трамвайные рельсы и асфальт вокруг них. Поменяли бордюры, уложили новенькую плитку на тротуарах и автобусных остановках. Уже повсеместно уложен нижний слой асфальта, а сейчас завершается монтаж верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на завершающем отрезке в 1300 метров из всего 4-километрового ремонтируемого участка. После этого будет проведено благоустройство окружающей территории.

Подрядчикам было крайне сложно справиться с заданием. Мешали сложные погодные условия в первой половине лета, да и движение на Светланской не останавливалось. Но, когда погода улучшалась, дорожные строители трудились в две-три смены. Это позволило провести реконструкцию со значительным опережением графика. За качеством ремонта на главной улице краевого центра постоянно следил глава города Виталий Веркеенко. Зато сейчас автомобилисты с легкостью преодолевают Светланскую на всем ее протяжении. А полноценный проезд откроется в начале августа вместо ранее запланированного в сентябре.

Ремонт центральной артерии столицы Приморья проводится в рамках долгосрочного федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Владивосток в нем участвует все последние годы. Эта программа позволит краевым и областным центрам в России провести оптимизацию транспортных потоков, обеспечить реформу градостроительной политики в крупных городах и синхронизировать развитие всех видов транспорта городских агломераций.

– В этом году в рамках программы БКД Владивосток получит 12 км полностью отремонтированной дорожно-уличной сети в разных районах города, – рассказал корреспонденту «В» заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства администрации краевого центра Леонид Вильчинский. – Комплексный ремонт охватит почти 70 тысяч квадратных метров дорожного полотна на десяти улицах и проспектах города. Для сравнения: в прошлом году по этому проекту нам удалось обновить только семь улиц. Темпы растут. В следующем году после проведения общественных слушаний и выяснения мнения населения, а также после обследования наиболее проблемных дорог надеемся увеличить в два раза количество отремонтированных объектов. Все это пойдет на пользу городу. Общая сумма на ремонт дорог только из федерального бюджета составит порядка 450 млн рублей. В 2017 году по линии Росавтодора было освоено 600 миллионов. Это очень значительная помощь для нашего города. Она позволяет Владивостоку собственные средства расходовать на ремонт второстепенных улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров, на строительство дорог-дублеров.

Автор: Николай КУТЕНКИХ