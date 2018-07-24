Незаконную автостоянку снесут во Владивостоке Автостоянка на улице Никифорова, 2 будет ликвидирована. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан главой города Виталием Веркеенко, сообщает пресс-служба мэрии.

Жители этого дома вот уже несколько лет добиваются исполнения решения Арбитражного суда Приморского края, по которому собственник автостоянки обязан освободить земельный участок и снести металлический забор, тесно граничащий с детской спортивной площадкой и тем самым нарушающий нормы СанПиН.

«Стоянка и сегодня работает. Мы живем в окружении автостоянок. В округе их несколько. Дети гуляют между машинами, мы дышим выхлопными газами. Зимой, когда все начинают прогревать машины, в том числе грузовики, окна открыть просто невозможно», – пожаловались жильцы дома.

История противостояния жителей ближайших домов и собственников автостоянки началась в 2014 году, когда между департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО «ИНОН» был заключен договор аренды земельного участка сроком на 3 года под размещение автопарковки. После обращений людей и протеста прокуратуры управление градостроительства и архитектуры администрации Владивостока отменило распоряжение об утверждении схемы расположения земельного участка на ул. Никифорова, 2 на кадастровом плане территории. А срок договора аренды, заключенный с департаментом, истек в 2017 году. Владельцы автостоянки должны были освободить земельный участок, но плановый осмотр этой территории показал: здесь расположены два поста охраны и металлическое ограждение. Последующие предписания владельцы стоянки также оставили без исполнения.

«Нам необходимо найти правовые действенные механизмы по оперативному устранению нарушения закона. Краевой департамент земельных и имущественных отношений действует в интересах города, заключая договоры аренды, доход от которых идет в бюджет города. Тем не менее надо устранить системные ошибки, чтобы администрация Владивостока имела полномочия в подобных ситуациях самостоятельно решать вопрос, даже если договор был заключен между департаментом и юридическим лицом», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Решение проблемного вопроса было найдено. Глава Владивостока поручил административно-территориальному управлению Первомайского района снести незаконный объект согласно Положению о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока № 30-МПА.

Напомним, что одно из важнейших направлений деятельности администрации – сделать город чище и красивее. Ежедневно представители различных структурных подразделений мэрии выявляют десятки незаконных объектов – это торговые павильоны, лотки, гаражи, рекламные конструкции, автотранспорт, с которого ведется торговля или оказываются незаконные услуги по охране автотранспортных средств на придомовых территориях, столбики, шлагбаумы и заборы. В этом году во Владивостоке демонтировали уже около 400 незаконных объектов.

Автор: Отдел новостей «В»