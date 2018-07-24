Морской салон украсит выставка судов Свое участие в Морском салоне во Владивостоке уже подтвердили представители 11 стран, сообщила пресс-служба края.

Напомним, что его открытие назначено на 26 июля, основной площадкой действа станет кампус ДВФУ.

Впрочем, чтобы полюбоваться на красивые корабли, жителям Владивостока можно будет и не ездить на Русский. Выставка судов в рамках салона пройдет на 33-м причале. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев сообщил, что будут выставлены два корабля Тихоокеанского флота – противодиверсионный катер «Грачонок» и гидрографическое судно «Виктор Фалеев», два корабля Тихоокеанского пограничного округа – сторожевой корабль «Охотник» и патрульный катер «Соболь». Также в выставке судов планируется участие парусников «Надежда» и «Паллада».

Кроме того, на 33-м причале выставят суда, построенные на верфях Приморского края – АО «Восточная верфь», АО «Центр судоремонта «Дальзавод» и ООО «Композитное кораблестроение». Это прогулочные катера из композитных материалов, включая судно катамаранного класса. Предполагается также участие танкера ледового класса «РН Сахалин».

Деловая программа форума начнется 27 июля с пленарного заседания. В этот же день откроется выставочная экспозиция.

Автор: Отдел новостей «В»