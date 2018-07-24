Чистый город – забота каждого Облагородить откосы и газоны в своем районе решили активисты территориального общественного самоуправления «Военное шоссе». На наведение чистоты и порядка жители вышли в минувшую субботу, 21 июля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Активисты ТОСа скосили траву на газонах и откосах, а также собрали мусор в пакеты для дальнейшего вывоза.

«У нас всегда есть активные жители, которые готовы выйти и навести порядок рядом в родном городе. Вместе мы не только скосили траву, но и убрали мусор, подмели дорожки, сделав тем самым чище и краше наш район», – отмечает председатель ТОСа «Военное шоссе» Анна Колемагина.

ТОСовцы добавляют, что для того, чтобы жить в чистом и красивом городе, необходимо не только не мусорить самим, но и вносить свой личный, пусть и небольшой, вклад в благоустройство краевого центра: скосить траву, убрать мусор, покрасить лавочки и т.д.

В ходе прошедшего мероприятия было собрано около 60 мешков мусора и скошенной травы.

«В выходные дни мы не успели завершить все намеченные планы, поэтому на уборку выйдем еще и в будний день вечером», – добавила руководитель ТОСа.

Напомним, что активисты этого ТОСа уже не в первый раз занимаются благоустройством своего района. Они регулярно наводят чистоту и порядок рядом со своими домами, высаживают цветы и кустарники, благоустраивают придомовые территории, а минувшей весной провели еще и акцию по очистке от мусора берегов Первой речки.

Стоит отметить, что территориальное общественное самоуправление (ТОС) сегодня является одной из форм организации активных граждан для решения вопросов и проблем конкретно взятых дворов, домов, улиц или даже целых микрорайонов. Благодаря собственным инициативам, взаимодействию с властью и возможным привлечениям спонсоров жители решают актуальные вопросы благоустройства и выбирают, что необходимо в первую очередь сделать в их дворе или даже микрорайоне: установить лавочки и урны, разбить цветники и газоны, сделать парковки или установить детские и спортивные площадки. Гражданская активность владивостокцев в виде организации ТОСов сегодня сформирована в различных районах города. Это Военное шоссе, улицы Брянская, Черемуховая, Леонова, Крыгина, Адм. Кузнецова и Адм. Юмашева, Нейбута, Басаргина и другие.

Автор: Отдел новостей «В»