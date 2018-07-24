Директору муниципального пляжа порекомендовали искать работу Мэр приморской столицы продолжает инспектировать муниципальные пляжи. На днях Виталий Веркеенко проверил работу городского парка культуры и отдыха имени Лазо на станции Санаторной. Итогом поездки стал большой перечень замечаний к работе данного МУПа и решение о смене директора, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Живописный пляж с самого входа производит противоречивое впечатление: разбитый асфальт, хаотичные временные постройки, хотя видно, что в сезон пляж пользуется большой популярностью. По словам директора муниципального пляжа, он возглавляет МУП с 2011 года. Прибрежная территория площадью около 50 тысяч кв. метров приносит городу порядка 200 тысяч рублей дохода в год. На пляже работают 15 арендаторов, при этом размер арендных платежей у каждого разный, хотя конкурсные процедуры не проводятся. Зарплата руководителя – 21 тысяча рублей в месяц, и, по словам директора МУПа, его вполне устраивает.

Озвученная директором информация вызвала множество вопросов у главы города.

– Аренда лодки – 500 рублей в час, а они 10 тысяч в месяц аренду платят. Вот этот пляж отдаете за 60 тысяч рублей в год, а они душ платный делают по 50 рублей. Почему у этого сарая 50 тысяч рублей в месяц аренда, а у пляжа – 20 тысяч? На каком основании рассчитывалась арендная плата? Кто вам мешал конкурсные процедуры провести? – поинтересовался мэр города.

– Никто, у меня просто подход структурированный, – пояснил директор МУПа.

– У вас безалаберный подход. У МУПа нет средств даже тротуар для мамочек с колясками починить, а вы сдаете вне конкурсных процедур муниципальное имущество за копейки. Так поступает рачительный хозяин? Вы понимаете, что основная задача – обеспечить комфортные условия, качественный отдых для горожан и развитие территории? Где планы, где действия?

Главу города интересовали все стороны комфортного пребывания отдыхающих в парке:

– Почему туалеты не работают?

– У нас есть основной большой, за которым следим.

– На весь парк площадью 50 тысяч квадратных метров один туалет?

– Нам хватает.

– Какая посещаемость у вас?

– Мы так не мониторим, но в хороший солнечный день несколько тысяч человек.

– Вы меня сильно расстраиваете. Кто мешал установить датчики, которые считают трафик. Должны на зубок знать, какое количество людей входит, в какие месяцы, какой возрастной состав, какое количество детей, какое количество маломобильных граждан. Вы должны опросы проводить, что людям интересно, может, какие маршруты организовать, новые аттракционы поставить.

Также Виталий Веркеенко был удивлен, что парк не использует популярные способы донесения информация до всех горожан:

– У вас сайт есть?

– Нет.

– За 7 лет сайт не сделали… Площадь парка, как проехать, как пройти, какие аттракционы, в какой период они работают… Какие планы по развитию территории на 2019 год?

– Одно-единственное: по улучшению поверхности парка. Это основное.

Высказал глава города и другие замечания. Итогом поездки стал большой перечень нареканий к работе данного муниципального пляжа. Виталий Веркеенко потребовал предоставить полную информацию о работе МУПа, в том числе все договоры аренды и трудовые договоры, обозначив, что за полным анализом его работы последуют организационные выводы и кадровые решения.

– Я крайне не удовлетворен вашим уровнем компетенций и той работой, которую вы проделали за последние 7 лет. Ваши планы неубедительны. Я вам желаю успехов на новом месте работы, – подытожил инспекцию Виталий Веркеенко.

Глава Владивостока подчеркнул, что сейчас проводится тщательный анализ работы всех городских МУПов, после чего будут приняты решения об их дальнейшей судьбе. Так, уже принято решение о закрытии МУП «Стеклотара», неэффективной признана деятельность МУП «Аквамир», и его руководителю поручено написать стратегию предприятия в рамках курса на развитие туристической отрасли. Кроме того, проверка Контрольно-счетной палаты завершается на МУП «ВПОПАТ-1», анализируется работа «Морской береговой инфраструктуры» и тд. Деятельность муниципальных предприятий должна быть эффективной и прозрачной, осуществляться в интересах города и его жителей, заявил Виталий Веркеенко.

Автор: Отдел новостей «В»