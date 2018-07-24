Город привлекает красивыми ландшафтами, кухней и шопингом Статистика за первое полугодие текущего года наглядно демонстрирует, что Владивосток интересен корейскому туристу. За шесть месяцев прирост на данном направлении составил примерно 100 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на краевой департамент туризма.

«Едут и группами, и индивидуально. Если говорить об индивидуальных туристах, то здесь отмечается тенденция, что молодые корейцы едут парами и компаниями на длительные выходные. Их привлекают кухня, шопинг, а также просто прогулки по городу, ведь Владивосток для них – самая близкая Европа в Азии», – рассказал директор департамента Константин Шестаков.

Во многом такой серьезный рост интереса корейских туристов к краю – это результат работы транспортных и туристических компаний региона по привлечению новых авиаперевозчиков и расширению маршрутной сетки.

«Чем доступнее Приморье для туристов, чем больше предложений, тем больше динамика потоков и заинтересованность гостей по отношению к нашему краю. Сегодня представители сферы гостеприимства единогласно говорят об очевидной положительной динамике турпотока в течение года. Это приводит к позитивным изменениям в бизнесе – отельеры, рестораторы, представители торговли стали вносить в сервис изменения, которые повышают качество предлагаемых услуг», – добавил Константин Шестаков.

Автор: Отдел новостей «В»