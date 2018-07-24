На радость Терпсихоре и Эвтерпе Третий международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» открывается сегодня во Владивостоке.

Первым событием в рамках фестиваля станет премьера балета «Дон Кихот», ведущие партии в котором исполнят премьеры Мариинского театра Кимин Ким, Рената Шакирова (Китри), Екатерина Кондаурова, Константин Зверев.

В целом, как уже сообщал «В», фестиваль будет наполнен музыкальными событиями – зрители увидят оперы «Тристан и Изольда», «Так поступают все», «Саломея»; балеты «Дон Кихот», «Времена года», «Золушка». Также состоится грандиозная премьера оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в режиссерской версии Андрея Кончаловского (впервые он поставил ее в оперном театре Гуанчжоу).

Концертную программу III Международного фестиваля «Мариинский» откроет 27 июля выступление знаменитого скрипача и дирижера Лоренца Настурики-Гершовичи и Камерного оркестра Приморской сцены Мариинского театра. Среди ярких концертных программ фестиваля также выступление скрипача Миуры Фумиаки (Япония), самого молодого победителя конкурса скрипачей им. Йозефа Иоахима в Ганновере. Еще одним украшением концертной афиши станет выступление прославленной пианистки Йол Юм Сон (Южная Корея).

3 и 5 августа во Владивостоке впервые выступит юная пианистка Александра Довгань (11 лет) – лауреат и обладательница Гран-при II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition.

Одной из изюминок III Дальневосточного фестиваля станет премьера проекта «Театральное предисловие». Так, 26 июля, 3 и 6 августа за час до начала спектакля музыковед и пианистка Наталья Рогудеева проведет лекцию о предстоящем мероприятии. Зрители узнают об участниках фестиваля, которые выйдут в этот вечер на Приморскую сцену, а также историю создания сочинения, особенности постановки или партитуры.

Среди фестивальных событий, которые в числе первых попадут в новый проект театра, — дальневосточная премьера балета Ильи Живого «Времена года», концерт обладателя Гран-при II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Александры Довгань и cимфонического оркестра Приморской сцены под управлением Антона Шабурова, а также премьерный показ оперы Жюля Массне «Дон Кихот».

«Театральное предисловие» – еще один образовательно-просветительский проект Приморской сцены Мариинского театра, дополняющий активную работу театра в этом направлении. Он создан по аналогии с полюбившимся зрителям «Воскресным предисловием» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Проект планируется сделать регулярным, все мероприятия, перед которыми планируется часовая лекция, будут отмечены в афише.

Автор: Отдел новостей «В»