Ученые изучали промысловую ситуацию в Мировом океане Специалисты России и Японии на научно-исследовательском судне «Хокко-мару» исследовали запасы рыб в открытой части Тихого океана, сообщили в пресс-службе ТИНРО-центра.

Совместная экспедиция прошла в начале лета. Как отметила научный сотрудник организации Анна Важова, целью рейса была оценка ресурсов, характера распределения скоплений сайры, сардины и скумбрии и океанографических условий, влияющих на эти объекты в водах северо-западной части Тихого океана.

По словам научного сотрудника ТИНРО-центра Дениса Курносова, в уловах НИС «Хокко-мару» отмечено 11 видов рыб, один вид головоногих моллюсков и два вида медуз. Высокая частота встречаемости отмечена для скумбрии и сардины. По сравнению с прошлогодней съемкой в данном районе уловы сайры были ниже. Тихоокеанские лососи присутствовали только в четырех тралениях, в прошлом году случаи их облова были еще реже.

Совместный рейс проводится уже в третий раз, и в следующем году планируется продолжить эту традицию. Съемка имеет высокую значимость как для развития научного сотрудничества России и Японии, так и для сбора информации в целях оперативного прогнозирования промысловой ситуации.

Автор: Отдел новостей «В»