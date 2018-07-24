Последним звонком стала пожарная сирена Пять лет назад на острове Русском во Владивостоке распахнула двери Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России, старейшего вуза страны. Академия – единственный в регионе вуз, осуществляющий подготовку квалифицированных кадров для подразделений МЧС России.

В минувшие выходные первые выпускники – офицеры-спасатели – получили дипломы. Торжественная церемония прошла на Корабельной набережной Владивостока.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, 45 новоиспеченных лейтенантов получили дипломы и нагрудные знаки. В торжественной обстановке офицеры прощались со знаменем академии, символом их альма-матер, давшей им не только необходимые теоретические знания, но и множество практических навыков, которые являются первостепенными для будущих спасателей.

За время учебы курсанты выезжали на пожары и ДТП, помогали жителям Приморья бороться с последствиями стихии, активно участвовали в спортивных мероприятиях.

В обращении к выпускникам начальник Дальневосточной пожарно-спасательной академии полковник внутренней службы Алексей Аникеев пожелал крепкого здоровья, успехов в службе по обеспечению пожарной безопасности, защиты населения и территорий Дальневосточного федерального округа.

Отметим, что восемь выпускников получили дипломы с отличием, трое из которых награждены золотой медалью «За особые успехи в учении».

– Пять лет назад на мысль о службе меня подтолкнул пример старшего брата, который окончил Сибирскую пожарно-спасательную академию в Иркутской области. Все сложности в обучении удалось преодолеть, поэтому единственное воспоминание о трудностях – период адаптации после первого отпуска.

В 2015 году мы участвовали в ликвидации последствий тайфуна «Гони» в Уссурийске – откачивали воду с территории, очищали территорию детского сада от завалов, проводили дезинфекционные работы. После выпуска по распределению вернусь в родной город Благовещенск для продолжения службы, – рассказал отличник Александр Кульгавый.

Гости торжественной церемонии посетили специально организованную выставку пожарно-спасательной техники, ознакомились с автомобилями и оборудованием, стоящими на вооружении МЧС России.

По окончании мероприятия для выпускников прозвучал последний звонок – пожарная сирена.

– Сегодня у нас большой праздник – выпуск лейтенантов академии. Мы ждали этого события 5 лет. Это был период становления учебного заведения. И сегодня у нас выпускаются 45 ребят – настоящих профессиональных спасателей, которые будут служить Родине, – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Игорь Сарана.

Уже скоро выпускники приступят к службе по местам распределения, где будут бороться с последствиями стихии, ликвидировать пожары и спасать жизни граждан.

Автор: Отдел новостей «В»