«Адмирал» устроил смотр «экипажу» Клуб «Адмирал» проводит во Владивостоке первый в этом сезоне масштабный учебно-тренировочный сбор. Планируется сформировать полноценную команду для участия в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – 2018/2019.

Конкуренция за место

На просмотре находится много молодых, но уже профессиональных хоккеистов. Пробные (просмотровые) контракты ХК «Адмирал» заключил уже с 18 игроками. В их числе два вратаря. 21-летний Владислав Насонов запомнился экспертам игрой в «Амурских тиграх». 25-летний Егор Оселедец минувший сезон играл в «Ростове».

Защитников и нападающих по восемь. Для начала представим игроков обороны. 26-летний Александр Гребенюк сражался за китайский клуб «Ценг Тоу» в соседней с Приморьем провинции Цзилинь. 22-летний Михаил Патрикеев бился в другом клубе («Чэн Тоу») этой же провинции. 22-летний Антон Сизов последние три сезона представлял «Северсталь». 24-летний Марк Скутар в сезоне-2016/2017 уже был в составе «Адмирала», но вернулся в свой новокузнецкий «Металлург». 22-летний Тимур Таратунин минувший сезон провел в ЦСК ВВС. 25-летний Егор Антропов в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Северсталь» и «Витязь». 25-летний Роман Таталин также имеет опыт выступления в КХЛ в «Витязе», «Спартаке» и новокузнецком «Металлурге». 22-летний Михаил Юзеев играл за «Спутник» из Нижнего Тагила.

Теперь нападающие. 24-летний Антон Берлев выступал в питерском «Динамо». 29-летний Александр Васильев в прошлом сезоне выходил на лед за «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», хотя ранее в КХЛ представлял «Спартак» и «Торпедо». 22-летний Илья Зиновьев известен по выступлениям за южноуральские «Трактор» и «Челмет». 24-летний Денис Ковалев ровно год назад пробовался в «Адмирале» без особого успеха. 27-летний Евгений Орлов был на просмотре в нашем клубе 2 года назад, после чего выступал в «Спартаке» и «Химках».

22-летний Никита Попов прошедший год провел в «Тамбове» и ЦСК ВВС. 24-летний Николай Складниченко сражался в новокузнецком «Металлурге», «Амуре», «Спартаке» и курганском «Зауралье». 26-летний Александр Федосеев носил цвета ЦСКА, «Витязя» и «Северстали».

Повторюсь, эти ребята находятся на просмотре. Однако есть уже и те, с кем заключены контракты. Некоторых хоккеистов «В» уже представил в прошлом спортивном обозрении, посвященном «Адмиралу». Сейчас расскажем об остальных игроках, ставших «моряками».

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года 25-летний Кирилл Дьяков показал себя неплохим защитником в «Ладе», «Югре», «Торпедо» и «Нефтехимике». Также клуб заключил однолетнее соглашение с опытнейшим нападающим 34-летним Александром Черниковым. Минувший сезон форвард провел в «Тракторе», с которым добрался до финала восточной конференции. В КХЛ помимо Челябинска он играл за «Авангард», «Локомотив» и «Сибирь». 27-летний нападающий Семен Валуйский – воспитанник тольяттинской «Лады», играл в «Торпедо» за Нижний Новгород и в «Металлурге» за Новокузнецк. 31-летний форвард Александр Мерескин в последние годы выступал за «Северсталь». И, наконец, братья Стрельцовы. Александр играет на позиции крайнего форварда, а Василий – центрального нападающего. Они воспитанники сургутской школы хоккея, первые шаги на взрослом уровне делали в Екатеринбурге, где выступали за «Автомобилист». Затем нападающие перебрались в Тольятти, где успели поработать с Сергеем Светловым.

– Костяк команды остался, и это главное, – так считает главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Остальной состав сейчас добираем. Со многими ребятами знакомы лично и видели их игру не только на тренировках, но и в профессиональных поединках КХЛ, ВХЛ (Высшая лига. – Прим. авт.) или МХЛ (Молодежная лига. – Прим. авт.). Конечно, «старички» помогут новичкам – в плане адаптации в команде, на тренировках и в конкретных матчах, во время длительных перелетов и смены часовых поясов. В остальном вновь пришедшие должны себя сами проявить.

«Адмирал» разделили на две команды

Сами тренировки во Владивостоке достаточно стандартны. Занятия на льду чередуются с общефизическими упражнениями с дополнительными нагрузками в зале, пробежками на свежем воздухе, игрой в футбол или волейбол.

Однако уже состоялась полноценная контрольная игра между своими. «Адмирал» разделили на две команды для проведения практически полноценной игры. В ней были три периода по 30 минут в каждом и бригада арбитров. Одним составом («белых») руководил старший тренер Андрей Пятанов, во главе другой дружины («синих») встал тренер Николай Пронин. Главный наставник «Адмирала» Сергей Светлов следил за происходящим с верхних трибун «Фетисов-арены». И оттуда следил за рисунком игры, подмечал ошибки или грамотные действия хоккеистов в той или иной ситуации, оценивал игроков.

Поединок закончился победой более опытных «белых» со счетом 5:3. В составе победителей отличились Александр Федосеев, Егор Антропов, Александр Мерескин, Александр Куваев и Владимир Бутузов. У проигравших голы забивали Александр и Василий Стрельцовы, а также Александр Васильев.

Показали агрессивный, но сырой хоккей

Команды, как и нацеливали наставники, старались продемонстрировать агрессивный хоккей. Однако игра показала, что работа предстоит более чем серьезная. Коллектив еще сырой, не считая «моряков» прежних лет. Необходимо время, чтобы появилась сыгранность и образовались готовые связки внутри троек и пятерок. Кстати, «старички» в составе «моряков» были выше всяких похвал. Назовем и этих ребят, оставшихся верными владивостокскому клубу. Это голкипер Никита Серебряков, нападающие Кирилл Воронин, Егор Яковлев, Константин Глазачев, Григорий Ващенко, Тигран Манукян, Назир Гичибеков, Владимир Бутузов и Никита Феоктистов, защитник Иван Мищенко.

– Это была первая товарищеская игра, – поделился своими впечатлениями от увиденного после окончания поединка Сергей Светлов. – Посмотрели всех ребят. Мы всего несколько дней занимаемся на льду. Нельзя сказать, что игроки воплотили все, что от них требовалось. Мы попытаемся построить свою игру на активном хоккее, потому что у нас молодая команда. Постараемся, чтобы ребята не отсиживались в обороне, будем больше посылать их в атаку. Для первой игры все прошло неплохо, было много движения. Конечно, есть индивидуальные ошибки, но мы не будем торопиться, дадим шанс всем хоккеистам проявить себя. У нас подбирается очень хорошая команда, есть перспективная молодежь, которая имеет отличную возможность проявить себя. Могу заверить, что в новом сезоне «Адмирал» будет играть в активный и наступательный хоккей, чтобы болельщики не были разочарованы. Уверен, что команда будет боеспособной, с полной самоотдачей, проходных матчей не будет, собираемся биться за каждое очко в каждом матче.

Учебно-тренировочный сбор «Адмирала» во Владивостоке продлится до 4 августа. Завершится он двумя товарищескими встречами с хабаровским «Амуром», которые пройдут на льду «Фетисов-арены» 3 и 4 августа. После этого «моряки» отправятся в Москву, где продолжат тренироваться и сыграют еще два матча с ЦСКА.

Автор: Николай КУТЕНКИХ