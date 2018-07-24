А ваши сотрудники бегают по утрам? Город поощряет сторонников здорового образа жизни

Жить долго и счастливо невозможно, если сидеть на диване, не заниматься спортом и питаться фастфудом. Но все больше граждан начинают более ответственно относиться к собственному здоровью.

Эксперты уверяют: в стране с каждым годом растет число сторонников правильного образа жизни. Причем приобщению населения к физической культуре и спорту в немалой степени способствует активная пропаганда сохранения здоровья, профилактики болезней и укрепления организма.

Так, во Владивостоке городская администрация уже не первый год финансово мотивирует предприятия и организации, чтобы те заботились о своих сотрудниках или проводили спортивные и оздоровительные мероприятия для всех горожан.

Конкурс по пропаганде здорового образа жизни проводится в рамках реализации муниципальной программы «Здоровый город» на 2014–2020 годы. Участвовать в нем могли предприятия и организации всех форм собственности.

На прошлой неделе в здании администрации Владивостока торжественно награждали победителей.

– Здоровый образ жизни очень важен. От него зависит наше самочувствие, настроение, благополучие и, в конце концов, производственные показатели. Наш конкурс существует уже пять лет, у нас даже появились постоянные участники, и жюри с каждым разом все сложнее выбирать победителей. Но здесь не может быть проигравших – та работа, которую вы все проводите, важна и необходима, – отметил заместитель главы города Игорь Ткаченко.

Победителей выбирали в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения города Владивостока по продвижению ценностей здорового образа жизни».

В «Лучших мероприятиях» «бронзовым» призером стал филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Второе место завоевало общество с ограниченной ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус». Победителем стало МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей».

В «Лучших акциях для населения» третье место занял ГКБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» за организацию комплексных медосмотров в рамках программы «Подари родителям право на жизнь» и Дня борьбы с раком, проводимых на базе женской консультации.

Второе место присудили совместному проекту КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» и муниципальной школе № 6 за проведение телешколы «Будь здоров!».

Победителем в этой номинации стало муниципальное учреждение спортивной подготовки «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств» за проведение спортивных акций во Владивостоке.

– На конкурс мы подали два проекта. Один из них – «День России с ГТО» – прошел в 2017 году. Тогда на специальной площадке каждый желающий мог попробовать свои силы в сдаче нормативов и приобщиться к спорту. Второй проект – ежегодный – проходит на 9 Мая и называется «Рекорд победы». Суть акции в том, чтобы поочередно отжаться столько раз, сколько дней мы живем под мирным небом, – рассказала Альбина Бирева, тренер-методист детско-юношеской спортшколы.

Призеры получили денежные сертификаты на покупку спортивного оборудования: 10 тысяч рублей за 3-е место, 20 тысяч – за 2-е место и 30 тысяч – победителю. Кроме того, памятные кубки и грамоты вручили всем участникам конкурса.

– Мы отправляем заявки на этот конкурс ежегодно, – говорит главврач роддома № 3 Светлана Сагайдачная. – Но сегодня впервые заняли призовое место! В заявке мы указали два важнейших проекта, которые проходят в нашем учреждении. Первый – «Подари родителям право на жизнь», который действует в учреждении уже более 10 лет. Программа уникальна тем, что, будучи ориентированной на старшее поколение горожан, она одновременно адресована и молодежи – детям и внукам. Их мы призываем донести до их матерей, бабушек, свекровей и других женщин старшего поколения необходимость прохождения комплексного медосмотра в женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3». Еще одно значимое направление в работе учреждения – профилактика онкозаболеваний репродуктивной сферы. Успех борьбы с этим недугом во многом зависит от того, на каком этапе было выявлено заболевание и начато лечение. В рамках этой программы в феврале каждая женщина, независимо от прописки, могла бесплатно пройти комплексный медосмотр.

Светлана Сагайдачная отметила: очень важно при организации подобных мероприятий отсутствие очередей.

– И нам это удалось! Большинство женщин, прошедших наши программы, просят проводить их регулярно. Через год многие возвращаются, и уже не одни, а с подружками и соседками!

Участники конкурса, не занявшие в этом году призовые места, обещают не опускать руки и продолжать проекты ЗОЖ.

– Мы подали на конкурс программу по бесплатным занятиям скандинавской ходьбой для жителей Владивостока, – рассказала представитель Общественной организации «Твой здоровый образ жизни» Жанна Ивашкина. – Конечно, мы будем продолжать бесплатные тренировки!

Автор: Анна МИРОНОВА