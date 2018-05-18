Цвет настроения черно-красный Прокатная неделя: от самого болтливого супергероя до биографии Караваджо

На большие экраны Владивостока выходит комедийный блокбастер «Дэдпул 2», где шутки главного героя будут сыпаться чаще автоматной очереди. За ним следуют триллер «Конченая» с Марго Робби в главной роли, комедия «За бортом», где капризного холостяка накажут внезапной женой с ребенком, итальянская драма «Чудеса», японский детектив «Третье убийство» и биографическая лента «Караваджо. Душа и кровь».

«Дэдпул 2» (18+)

Единственный и неповторимый болтливый наемник в красно-черном костюме вернулся! Еще более масштабный, еще более разрушительный и даже еще более испорченный, чем прежде. Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно набивая 50 оттенков физиономий. Потому что иногда, чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приемчики.



«Конченая» (18+)

Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала. В центре истории – роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых, на первый взгляд, ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель. Что это: раздвоение личности или четко спланированная игра коварной обольстительницы?



«За бортом» (16+)

Леонардо, капризный плейбой-миллионер, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, попадает в больницу, а разносчица пиццы Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он – ее муж и отец троих детей. Чем обернется эта авантюра? И сколько шагов от ненависти до любви?



«Чудеса» (12+)

Отец-консерватор хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей современного мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, живут в собственном сказочном королевстве на итальянской ферме и продолжают семейное дело – производство меда. Но это лето будет особенным для всех. В глубинку приезжает теледива, которая снимает в этих краях реалити-шоу «Страна чудес». Встреча с ней открывает для девочек прекрасный новый мир.



«Третье убийство» (16+)

Совершено дерзкое убийство. Злодей схвачен и предстает перед судом. 30 лет назад этот человек по имени Мисуми уже совершал аналогичное преступление, и теперь ему грозит смертная казнь. Защищать обвиняемого берутся адвокаты во главе с молодым юристом Сигэмори. Несмотря на то что его клиент признал свою вину, Сигэмори пытается найти смягчающие обстоятельства. Чем глубже он проникает в суть дела, тем более противоречивым оно становится. Показания жены и дочери убитого полны недомолвок, тогда как общение с подзащитным заставляет Сигэмори испытывать к нему странную, почти мистическую симпатию. Постепенно он все больше проникается мыслью, что Мисуми никакой не убийца.



«Караваджо. Душа и кровь» (16+)

Судьба и творчество Караваджо отличаются ошеломительными взлетами и падениями, неожиданными контрастами и противоречиями, гениальными открытиями и достижениями. Будучи революционером в искусстве, он не всегда был понятен современникам. Караваджо на протяжении всей жизни путешествовал по Италии в поисках удачи и вдохновения, скрываясь от недоброжелателей, попадавшихся на его непростом пути. Милан, Венеция, Рим, Неаполь, Мальта, Сицилия составляют маршрут его исканий. Умерев в возрасте 38 лет в изгнании, Караваджо оставил потомкам неисчерпаемое наследие реалистической живописи, изменившей навсегда историю европейского искусства.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ