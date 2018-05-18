Попробуй силы в маунтинбайке В воскресенье, 20 мая, в 10 часов на острове Русском в районе поселка Мелководного (Спортивный клуб острова Русского) стартует первый этап кубка города по маунтинбайку «Проба сил».

Организаторы состязаний – администрация Владивостока и краевая федерация велосипедного спорта и триатлона.



Кросс-кантри на горных велосипедах пройдет в виде марафона на 60 км и полумарафона на 30 км, для детей готова трасса в один круг на 15 км.



Принять участие в соревнованиях могут все желающие, сообщает пресс-служба мэрии. Участники в обязательном порядке должны иметь велосипедные шлемы. Велосипед должен быть технически подготовлен для этого вида спорта.



Предварительные заявки принимаются в электронном виде на сайте Владивостокского экстрим-клуба, на электронную почту vladbike2012@mail.ru Подробности по телефону 8-914-066-25-24.

Автор: Отдел новостей «В»