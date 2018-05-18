Кто как пробежит, тому и столица достанется Более 2 тысяч владивостокцев 20 мая станут участниками Второго всероссийского полумарафона с синхронным стартом «Забег». Спортсмены пробегут на выбор одну из четырех дистанций: 21, 1, 10, 5 или 2 километра, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году забег пройдет одновременно в 15 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Омске, Ярославле, Севастополе, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.



Все участники акции получат памятные медали. Кроме того, по итогам забегов будет выбрана беговая столица России. В прошлом году этот титул завоевала Казань, и только от участников зависит, кто получит это почетное звание в этот раз.



Как и год назад, отличительной особенностью проекта остается синхронный старт – вне зависимости от часовых поясов люди со всей страны стартуют одновременно. В Москве взрослые участники начнут забег в 9.00, во Владивостоке – в 16.00.



В краевом центре старт забегу будет дан на центральной площади. Далее маршрут будет проложен до развязки в районе остановки «Окатовая» и обратно (по улицам Калинина, Олега Кошевого по направлению в город). В этой связи с 12.00 до 20.00 на ряде улиц Владивостока будут ограничены движение и парковка транспорта. Участникам забега рекомендуется заранее планировать свой маршрут в точку старта.

Автор: Отдел новостей «В»